Rolniku! Pozyskaj finansowanie na budowę biogazowni

Kolejny impuls do rozwoju agrobiznesu i transformacji energetycznej obszarów wiejskich. Do 23 lutego rolnicy mogą wnioskować o rządowe dofinansowanie na biogazownie rolnicze nawet do kwoty 1,5 mln zł. Środki na realizację inwestycji można pozyskać na korzystnych warunkach dzięki Zielonemu Kredytowi od Credit Agricole.

Poprawa efektywności energetycznej i dążenie do uniezależnienia się od wciąż rosnących cen prądu w gospodarstwach rolnych nabiera na znaczeniu. Teraz rolnicy mogą nie tylko optymalizować swoje koszty, ale również prowadzić swoją działalność rolniczą w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uruchomiła w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 nową formę pomocy na budowę biogazowni, które pozwoli pokryć nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji do kwoty 1,5 mln zł. Z pomocą przy sfinansowaniu pozostałej części przychodzi Credit Agricole, który oferuje Zielony Kredyt dla rolników na korzystnych zasadach.

– Jesteśmy bankiem zaangażowanym ekologicznie i jednym z naszych strategicznych celów jest wspieranie klientów w transformacji energetycznej. Bierzemy po uwagę indywidualne potrzeby klientów, którzy chcą swoją działalność prowadzić w sposób bardziej zrównoważony. Dlatego też do każdego projektu inwestycyjnego podchodzimy w sposób indywidualny – mówi Arkadiusz Krygier, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami i Wsparcia Sprzedaży MŚP i Agrobiznesu.

W ramach Zielonego Kredytu klienci mogą zawnioskować o kwotę maksymalnie 20 mln zł, a okresy kredytowania wynoszą nawet do 20 lat. Wystarczy skontaktować się z mobilnym doradcą klienta agrobiznesowego, który pomoże wypełnić wszelkie formalności i podczas pierwszego spotkania oceni zdolność kredytową.

ARiMR oferuje również bezzwrotne dotacje na zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem) oraz na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich. Na te cele finansowanie można pozyskać również w banku Credit Agricole.

Szczegółowe informacje o dotacjach dla rolników: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-oze-i-poprawe-efektywnosci-energetycznej-gospodarstw–nabor-trwa

Kontakt z mobilnym doradcą agrobiznesowym: https://www.credit-agricole.pl/rolnictwo/kredyty/kredyt-inwestycyjny

Oprocentowanie kredytu wynosi 8,38 proc. (RRSO 8,71 proc.).

