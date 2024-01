Rolnicy protestujący w Medyce dopięli swego, ich postulaty będą realizowane

Z Ministerstwa Rolnictwa dotarła właśnie oficjalna informacja, że postulaty rolników protestujących na przejściu granicznym w Medyce zostaną uwzględnione i będą podlegać realizacji.

Jak czytamy w piśmie datowanym na 3 stycznia br. Ministerstwo Rolnictwa akceptuje i przyjmuje wszystkie 3 postulaty rolników ze stowarzyszenia Oszukana Wieś i Zjednoczona Wieś, które dotyczą dopłat do kukurydzy, zwiększenia o 2,5 mld zł akcji kredytów płynnościowych 2 proc. i obniżenia podatku rolnego w 2024 roku.

Zaznaczono jednak, że realizacja tych postulatów będzie wymagać nieco czasu, ale każdy z postulatów jest już na odpowiedniej ścieżce proceduralnej, aby doszło do jego realizacji. Minister Rolnictwa wpisał do projektu ustawy budżetowej środki na dopłaty do kukurydzy oraz dopłaty do kredytów, co było przedmiotem debaty 29.12.23.

Ponadto podjęto działania dotyczące regulacji podatku rolnego w 2024 roku, czyli przyjęto projekt zmian ustawowych, które muszą być przyjęte przez Sejm. Jak zapewniono w dzisiejszym piśmie sprawy te uzgadniano z Ministrem Finansów w obecności Premiera RP.

źródło: MRiRW