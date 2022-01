Pszenżyto ozime Corado ze złotym medalem

Pszenżyto ozime Corado HR Danko zdobyło złoty medal Polagra Premiery – Wybór Konsumentów przyznawany przez samych użytkowników odmiany.

Pszenżyto ozime Corado po wcześniejszym swoim sukcesie – zdobyciu złotego medalu Polagra Premiery 2022 teraz zostało nagrodzone przez rolników złotym medalem Polagra Premiery – Wybór Konsumentów.

Twórca odmiany Danko Hodowla Roślin podkreśla, że jest to niewątpliwie zasługa samej odmiany, jej walorów. Wysokiej plenności i zdrowotności oraz doskonałych parametrów jakościowych ziarna pozwalających na produkcję wysokiej jakości paszy dla zwierząt, co za tym idzie, uzyskanie oczekiwanego efektu ekonomicznego produkcji w gospodarstwie rolnym i podwyższenie jego konkurencyjności. Warto też wspomnieć o innowacyjności związanej z tą odmianą. Jest to pierwsze pszenżyto populacyjne sprzedawane w jednostkach siewnych.