Premier pompował balonik, a rolnicy wyszli “z niczym”. Dymisje w MRiRW?

Zakończyły się rozmowy premiera Donalda Tuska z przedstawicielami organizacji rolniczych. I choć po tajemniczych zapowiedziach premiera sprzed kilku dni sugerujących przedstawienie dzisiaj konkretnych rozwiązań oczekiwania mogły być duże, to rolnicy wyszli Centrum “Dialog” w Warszawie zawiedzeni.

– Rozmowy przebiegały tak jak ostatnio, tak jak mówili ci, którzy byli ostatnio na rozmowach. Nic nie zostało ustalone, premier w zasadzie przyszedł z niczym. Jedyne co było to ugorowanie, że zostało zniesione na rok czasu. Za rok będzie zamienione na rośliny motylkowe, w 2025 roku ma być zniesione całkowicie. To padło. Dopłata do eksportu […], to było deklarowane, a tak poza tym to tak naprawdę nic nie padło – mówił po spotkaniu Tomasz Obszański, przewodniczący Solidarności RI.

Jak relacjonuje Obszański, premier zarzucił niektórym swoim współpracownikom niekompetencję i niewykonywanie zadań, które im zleca. W związku z tym możemy spodziewać w najbliższym czasie dymisji. Czy będą to dymisje w resorcie rolnictwa?

Protesty mają odbywać się nadal, a kulminacja zapowiadana jest na 20 marca. – Wyszliśmy z niczym – podsumował Obszański.

– Premier powiedział, że nie zamknie granicy. Będzie natomiast zdejmował nadwyżkę zboża z Polski – mówił z kolei Andrzej Sobociński.

15 marca mają zapaść propozycje Komisji Europejskiej dotyczące Zielonego Ładu. Czy to cokolwiek zmieni? Nie wiemy, ale się domyślamy.