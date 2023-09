Polska znacznie zwiększyła eksport rzepaku do Niemiec

Jak podaje serwis Biofuels International, Niemcy w sezonie 2022/2023 zaimportowały ok. 5,74 mln ton rzepaku. Najwięcej rzepaku trafiło do tego kraju z Australii, a Polska znacznie zwiększyła swój eksport do Niemiec.

Australijczycy wyeksportowali do Niemiec 1,4 mln ton. Australia tylko minimalnie zmniejszyła swój eksport do Niemiec, bo o zaledwie 12 tys. ton.

Druga była Francja z 1,1 mln ton, co oznacza wzrost o 388 mln ton r/r. Z Polski do Niemiec trafiło aż 540 tys. ton rzepaku wobec 230 tys. ton rok wcześniej.

Ogólnie z krajów Unii Europejskiej do Niemiec trafiło ogółem 3,4 mln ton rzepaku.