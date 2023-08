Ekoschematy. Co należałoby zmienić?

O to, co należałoby zmienić w ekoschematach zapytaliśmy podczas webinarium pt. Co dalej z ekoschematami i zasadami warunkowości? Czyli system dopłat bezpośrednich w praktyce specjalistę z CDR w Brwinowie o. Radom, Marka Krzysztoforskiego.

– Na pewno bym uprościł nawożenie. Komisja na pewno się nie zgodzi na mniej niż 50% gruntów pokrytych planem nawożenia, ale jeżeli byłaby taka możliwość, żeby nieco powyżej 50% jak już mamy, to już możemy dostać te pieniądze. Chodzi o to, żeby rolnicy nauczyli się korzystać z analiz i z planów nawożenia, bo to jednocześnie jest w ich interesie, to jest pierwsza sprawa – stwierdził specjalista.

– Druga sprawa, w przypadku upraw bezorkowych (bo są rolnicy, szczególnie duże gospodarstwa, które na dużych powierzchniach stosują te uprawy i się “denerwują”, że ktoś inny w jednym roku przestanie orać i już dostaje takie same pieniądze jak tamci), żeby wprowadzić specjalny ekoschemat, tak jak Czesi zrobili, dla upraw precyzyjnych. Czesi zrobili bardzo dużo dla upraw precyzyjnych […]. Przy czym przy uprawach precyzyjnych, przy uprawach, gdzie sterowane są maszyny, gdzie mamy wręcz wykres pracy kombajnu w polu czy uprawy, czy stosowania nawozu, to te dokumenty się niejako same tworzą. To jest też problem dokumentacji, rejestracji wszystkich zabiegów, który rolników zniechęcał. Na szczęście interpretacja jest taka, że mamy dokumentować w formie rejestru tylko te czynności, które dotyczą ekoschematu, czyli jeżeli wywozimy obornik, to obornik, jeżeli gnojowicę, to gnojowicę, jak robimy przyoranie słomy to tylko przyorania słomy – mówił Krzysztoforski.

Webinarium w całości dostępne jest tutaj: