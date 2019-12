Pomimo, że przepisy zezwalają na przemieszczenie zwierząt ze stref czerwonych do niebieskich, czerwonych, żółtych a nawet białych, Powiatowi Lekarze Weterynarii nagminnie zabraniają tych przemieszczeń. Zdaniem Krajowego Zrzeszenia Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej powoduje to ograniczenie w handlu warchlakami i prosiętami z krajowych hodowli.

– W związku ze znalezieniem się w strefach czerwonych, polscy hodowcy mają utrudnione warunki sprzedaży prosiąt. Powoduje to faworyzowanie importerów i producentów z zagranicy. Powiatowi Lekarze Weterynarii z powiatów położonych w strefach żółtych lub białych, w naszej ocenie, bezpodstawnie, wstrzymują możliwość legalnych przemieszczeń wewnątrz kraju narażając hodowców na poważne straty – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes KZP-PTCH.

Jak podkreślają producenci trzody chlewnej w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 7222) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/709/UE), są jasno określone wymogi, po spełnieniu których można bezpiecznie wysłać zwierzęta z czerwonej strefy do pozostałych (można także wysyłać zwierzęta do dalszej hodowli z niebieskich stref do czerwonych).

– W województwach, gdzie wirus ASF przebywa najdłużej, nie odnotowujemy wiele takich incydentów, jednak Powiatowi Lekarze Weterynarii, w regionach gdzie wirus został stwierdzony stosunkowo niedawno, takie problemy pojawiają się nagminnie. Musi minąć wiele miesięcy, zanim wirus ogarnie większość terenu takiego województwa, aby inspektorzy zaczęli zezwalać na takie przemieszczenia, które kilka miesięcy wcześniej były dla nich niedopuszczalne, pod groźbą aresztu – podsumowuje Dargiewicz.

