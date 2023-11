Podwyżki na krajowym rynku rzepaku. Ceny rzepaku 06.10.2023

Ceny rzepaku w kraju wzrosły względem zeszłego tygodnie, i choć nie są to podwyżki spektakularne, to niemal każdy podmiot podniósł ceny średnio o ok. 50 złotych na tonie.

Ma to związek z podwyżkami cen rzepaku na paryskim Matifie; jego cena wzrosła t/t o 6,25 EUR/t (1,4%) do 445 EUR/t.

Ceny rzepaku w poszczególnych podmiotach skupowych:

ADM Czernin – 1865 zł/t listopad, 1875 grudzień, 1875 styczeń (1810, 1820,1820*), magazyn kupującego

ADM Szamotuły – 1865 listopad, 1875 grudzień, 1875 styczeń (1810, 1820,1820*), magazyn kupującego

Agrolok Osiek – 1840, magazyn kupującego

Agrolok Ujście – 1840, magazyn kupującego

Bielmar – 1850 listopad, 1860 grudzień, magazyn kupującego

Bunge (magazyn Brzeg, Kruszwica) – 1855 listopad, 1865 grudzień, 1875 styczeń (1820, 1830, 1840), magazyn kupującego

Grupa Wilmar – 1830 listopad, magazyn kupującego

Komagra (Kosów Lacki) – 1850 listopad, 1870 grudzień, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny własne) – 1760 listopad, magazyn kupującego

Komagra (Tychy) – listopad 1850, 1870 grudzień, magazyn kupującego

Komagra (Magazyny zew.) – 1670 listopad, magazyn kupującego

ZT Bodaczów – Viterra – —

Agrii Polska – 1800-1900 (1700-1800*) listopad, grudzień, styczeń w zależności od regionu

Agro-Mat – 1800 listopad, magazyn kupującego

Agro As –1780 listopad, 1790 grudzień, 1800 styczeń (1750, 1760, 1770), magazyn kupującego

Chemirol – 1860-1880 (1800-1820*) listopad, magazyn kupującego

Dopłata/potrącenie za wilgotność i zanieczyszczenia; potrącenie za zaolejenia poniżej 40%.

Legenda: *- warunki niemieckie

Źródło: KZPRiRB na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 6 października 2023 r.