Dopłaty w systemie jakości QMP sposobem na poprawienie opłacalności hodowli

Hodowcy uczestniczący w systemie jakości QMP mogą liczyć na dodatkowe pieniądze do każdej krowy mamki i do opasa. Jednak QMP to nie tylko dodatkowe pieniądze, ale przede wszystkim wiedza o tym, jak lepiej zadbać o swoje stado i spełnić wymagania rynku.

Polska jest liderem w zapewnianiu wysokiego dobrostanu zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej. Jako kraj członkowski wydajemy na ten cel największą kwotę ze Wspólnej Polityki Rolnej, przez co sukcesywnie podwyższamy standardy dobrostanu i zapewniamy najlepsze warunki chowu zwierząt. Zdaniem ekspertów dobrostan jest jednym z czynników warunkujących zrównoważoną produkcję mięsa. I tu warto podkreślić jakie korzyści daje rolnikowi zrównoważona produkcja wołowiny zgodnie z wymogami systemu QMP.

– To są cztery najważniejsze obszary – wymienia Jerzy Wierzbicki prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. – Środowisko, czyli redukcja emisji gazów o 15% przez 5 lat poprzez stosowanie specjalnych praktyk w tym m.in dodatków paszowych. Obniżenie zużycia antybiotyków o 50% i całkowita rezygnacja z antybiotyków stosowanych u ludzi. Poprawa profilaktyki oraz dobrostanu zwierząt i osiągniecie w ten sposób zmniejszenia liczby upadków bydła. I wreszcie aspekt ekonomiczny, czyli zmniejszenie liczby wypadków w gospodarstwie oraz przygotowanie biznes planu w formie pisemnej dla gospodarstwa – tłumaczy Wierzbicki.

Od tego roku ci, którzy przystąpią do systemu QMP, mogą liczyć na dodatkowe 250 zł do każdej krowy mamki i 130 zł do opasa.

Najpierw należy złożyć wniosek w jednej z firm certyfikujących. Później akredytowani i wyszkoleni inspektorzy odwiedzając gospodarstwo zweryfikują poszczególne punkty z listy kontrolnej. Rolnicy, którzy chcą skorzystać z dodatkowych dopłat muszą najpierw uzyskać certyfikat QMP, później uwzględnić to we wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w ARiMR.

Termin składania wniosków upływa 1 lipca 2024 r. System QMP zwraca szczególną uwagę między innymi na dobrostan zwierząt i ochronę środowiska. To wymogi standardu, które wiele gospodarstw już teraz spełnia a inne spełnią bez większych trudności.

W Krajowym Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 przewidziano 1,4 mld euro na rekompensaty dla rolników, którzy podejmą działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt. Działania propagujące przystąpienie do systemu QMP, wspiera Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.