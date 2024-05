Zespół naukowców z Wielkiej Brytanii opublikował przegląd badań dotyczących wpływu roślinnych zamienników produktów zwierzęcych na zdrowie człowieka i środowisko w krajach wysoko rozwiniętych. Wniosek: ta “żywność” zawiera mniej kalorii, mniej witamin, mniej mikroelementów i więcej cukru niż mięso – informują FoodFakty

Wnioski z badań zostały opublikowane na stronie Oxford Academic . Zawiłość zawartych tam stwierdzeń sugeruje, że naukowcy nie są zbyt zadowoleni z efektów badań, jednak nie mogą tego wyrazić wprost.

– Chociaż cała żywność PB pozostaje preferowaną opcją ze względów zdrowotnych, niektóre NPBF mogą stać się użytecznym krokiem w procesie transformacji systemu żywnościowego i diety, funkcjonując jako zdrowa i przyjazna dla środowiska alternatywa dla ABF, jeśli zostaną starannie wybrane – czytamy we wnioskach.

NPBF to „roślinne zamienniki mięsa” a skrót oznacza żywność ultraprzetworzoną, czyli niezdrową – co stwierdzają sami autorzy raportu. Zresztą tak samo klasyfikuje ją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Nikt by więc jej nie promował, wprost przeciwnie, gdyby nie ideologiczne założenie, że “aby sprostać celom środowiskowym i zdrowotnym, należy zmienić systemy żywnościowe i dietę”.

Trudno jest zalecać spożywanie niezdrowej żywności, naukowcy sugerują więc, że nad “roślinnymi zamiennikami mięsa” powinno się jeszcze solidnie popracować, zanim zaoferuje się je ludziom do jedzenia:

– Reformulacja i wzmacnianie mogą jeszcze bardziej ulepszyć NPBF jako realną i skuteczną grupę żywności, która może przyspieszyć przejście na dietę zrównoważoną i zdrową. Jednakże, biorąc pod uwagę dużą zmienność składu odżywczego poszczególnych NPBF, należy wprowadzić szeroką promocję takich produktów i zachować ostrożność. (…) pilnie potrzebne są dalsze badania nad krótko- i długoterminowym wpływem NPBF na zdrowie, aby ułatwić podejmowanie świadomych decyzji w sprawie włączenia NPBF w ramach szerszej strategii zerowej emisji netto i strategii zdrowotnej – podsumowują swoje badania naukowcy.

Podsumujmy i my: spożywanie przez ludzi ultraprzetworzonej niezdrowej żywności jest konieczne, aby Unia Europejska przestała emitować CO2. Przy takim podejściu rzeczywiście osiągnięcie zerowej emisji netto nastąpi bardzo szybko – bo nie będzie miał kto emitować…