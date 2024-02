Płatności za ekoschematy już od marca!

Decyzje w sprawie płatności bezpośrednich uwzględniające ekoschematy będą wydawane od 26 lutego 2024 r., a wypłaty rozpoczną się w marcu – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zostało wdrożone oprogramowanie w zakresie kontroli administracyjnej dla ekoschematów powierzchniowych (ok. 340 tys. wniosków) i rozpoczęto kontrolę administracyjną wniosków. Na podstawie wyników tej kontroli zostaną przygotowane dane niezbędne do określenia stawek płatności dla ekoschematów powierzchniowych. Decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich uwzględniające ekoschematowe płatności powierzchniowe będą wydawane od 26 lutego 2024 r. co pozwoli na realizację przyznanych płatności już w pierwszych dniach marca. Ze względu na okresy referencyjne kończące się dla niektórych wariantów w dobrostanie zwierząt 14 marca 2024 r. decyzje dla rolników ubiegających się w ramach płatności bezpośrednich o płatności dobrostanowe (ok. 94 tys. rolników) będą wydawane w kwietniu 2024 r. i na bieżąco będą realizowane wypłaty.

Płatności w ramach ekoschematów (zarówno powierzchniowych, jak i dobrostanowych) wdrażane były po raz pierwszy w roku 2023 w ramach płatności bezpośrednich. Rolnicy mogli ubiegać się o: podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjną, płatność dla młodych rolników, wsparcie dochodów związane z produkcją do zwierząt (płatność do krów, płatność do bydła, płatność do owiec, płatność do kóz), wsparcie dochodów związane z produkcją roślinną (płatność do buraków cukrowych, płatność do chmielu, płatność do lnu, płatność do konopi włóknistych, płatność do pomidorów, płatność do truskawek, płatność do ziemniaków skrobiowych, płatność do roślin pastewnych, płatność do roślin strączkowych na nasiona), schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematy powierzchniowe – obszary w roślinami miododajnymi, prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin, biologiczna ochrona upraw, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (9 różnych praktyk), i dobrostan zwierząt (13 wariantów).

Koperta finansowa na realizacje płatności bezpośrednich (100% finansowania z UE) i przejściowego wsparcia krajowego (100% finansowania z budżetu krajowego) wynosi blisko 17 mld zł. Pierwsze rozdysponowanie środków finansowych nastąpiło w okresie od 16 października do 30 listopada 2023 r. w formie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich (z wyłączeniem ekoschematów powierzchniowych i dobrostanu zwierząt). Agencja wypłaciła zaliczki dla 1,201 mln rolników (96,86% rolników potencjalnie kwalifikujących się do zaliczek) na kwotę 8,071 mld zł.

Od 1 grudnia 2023 r. Agencja rozpoczęła, na podstawie wydanych przez Kierowników Biur Powiatowych, decyzji w sprawie przyznania płatności realizację płatności końcowych. Do dnia 30 stycznia 2024 r. decyzje zostały wydane dla 612,3 tys. rolników na kwotę do realizacji (po odjęciu zaliczek) wynoszącą ponad 801,5 mln zł. Wskazać należy, że tylko w ciągu ostatnich 10 dni kierownicy Biur Powiatowych wydali 73,5 tys. decyzji o przyznawaniu płatności na kwotę do realizacji wynoszącą 134,5 mln zł.

„Agencja w pełni przygotowała aplikację eWniosekPlus, która pozwoliła ponad 1,24 mln rolnikom złożyć wnioski o przyznanie płatności na rok 2023, a także złożyć żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw. Podejmowane przez Agencję działania umożliwiły przeprowadzenie systemowej kontroli administracyjnej wniosków, realizację zaliczek, czy też realizację płatności końcowych. Zaplanowany harmonogram wdrożeń modyfikacji systemowych jest w pełni realizowany, a mając na uwadze przepisy ustawy o planie strategicznym wskazujące 31 maja br. jako końcowy termin na wydanie decyzji Agencja zapewnia, że termin ten będzie dotrzymany i płatności zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2024 r. Tym samym nie można twierdzić, że realizacja płatności bezpośrednich w Polsce jest opóźniona” – czytamy w komunikacie ARiMR