Platforma Żywnościowa – to kolejny krok do eliminacji okradania rolników

1 marca 2020 roku zostanie uruchomiona Platforma Żywnościowa Giełdowego Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Od marca do sierpnia będzie trwał pilotaż systemu. Platforma Żywnościowa jest to projekt, który powstał z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i został wpisany do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). To oznacza, że jest to projekt istotny dla rozwoju Polski.

Projekt realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Partnerem, głównym wykonawcą i operatorem Platformy Żywnościowej jest konsorcjum Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. i Towarową Giełdą Energii S.A.

Działanie jest finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu “Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTREG zgodnie z umową GOSPOSTREG 1/285521/2/NCBR/2018.

– Platforma Żywnościowa będzie funkcjonowała na Towarowej Giełdzie Energii jako wyodrębniony Rynek Towarów Rolno-Spożywczych (RTRS), stanowiący segment Rynku Towarów Giełdowych TGE, i przeznaczona będzie do prowadzenia obrotu wybranymi produktami rolno-spożywczymi, spełniającymi wysokie, jednakowe, powtarzalne wymagania jakościowe określone przez Giełdę, a będące zdeponowanymi w profesjonalnych magazynach mających odpowiedni potencjał i posiadających autoryzację Giełdy. Takim właśnie narzędziem jest Platforma – pionierskie rozwiązanie na rynku polskim – informuje zarząd Giełdy Energii S.A.

Zdaniem ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego to jest początek porządkowania, budowania uczciwego rynku rolnego.

Od marca będą odbywały się transakcje rzeczywiste, czyli spotowe na pszenicę, a w kolejnych miesiącach będą uruchamiane inne gatunki zbóż oraz kukurydza, a także rzepak. Jak zaznacza szef resortu rolnictwa te transakcje dadzą nowe możliwości dużym producentom, ale także i małym, którzy będą dobrze zorganizowani w ramach grup producenckich czy spółdzielni.

– Platforma to możliwość uzyskania odpowiedniej, takiej jaka jest na rynku ceny i jednocześnie gwarancja pewności transakcji – mówi Jan Krzysztof Ardanowski.

Według ministra zapobiegnie to sytuacjom, w których producenci tracili towar i należną za niego zapłatę. To kolejny krok do eliminacji okradania rolników. Jednocześnie jest to pokazywanie poziomu cen jakie kształtują się realnie na rynku, a to ważna dla rolników informacja, zwłaszcza na rynkach lokalnych.

W okresie pilotażu Platformy Żywnościowej, tj. od 1 marca do 31 sierpnia 2020 r., uczestnicy giełdy zostaną zwolnieni z opłat od transakcji zawieranych na Rynku Towarów Rolno-Spożywczych. Ponadto do końca 2020 r. będą oni zwolnieni z opłaty stałej za dopuszczenie do działania na RTRS.

Źródło: MRiRW