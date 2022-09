Pijany traktorzysta spowodował wypadek na polu. Kobieta w szpitalu

Ponad 3 promile alkoholu miał w organizmie kierowca ciągnika rolniczego, który doprowadził do wypadku podczas prac polowych, prowadzonych na terenie mazowieckiej gminy Wiśniewo.

Do zdarzenia doszło 25 września przed godz. 18. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 20-letni mieszkaniec powiatu mławskiego, siedzący za kierownicą traktorem marki Zetor, ruszając zahaczył kultywatorem o odzież stojącej w pobliżu kobiety i pociągnął ją za pojazdem. Po wypadku kobieta została odwieziona do szpitala przez członka rodziny, a kierowca pozostawił ciągnik i wrócił do domu, gdzie krótko po zdarzeniu został zatrzymany przez interweniujący patrol. W momencie zatrzymania 20-latek miał w organizmie ponad 3 promile alkoholu. Został z tego powodu osadzony w policyjnym areszcie, a obecnie yrwają dalsze ustalenia, dotyczące tej sprawy.