Pierwsze spotkanie z Syngenta – Pola Klasy S w Kostrogaju

Po przerwie spowodowanej pandemią Syngenta ponownie zaprosiła osoby związane z branżą rolną na swoje pola pokazowe w ramach cyklu Pola Klasy S. Nasza redakcja odwiedziła Kostrogaj w woj. mazowieckim.

Syngenta należy do liderów w ochronie roślin proponując skuteczne rozwiązania dla zabezpieczenia produkcji roślinnej. Podczas spotkania prasowego w Kostrogaju (jedna z lokalizacji, w której odbywają się tegoroczne Pola Klasy S) Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska, odpowiedzialny za segment środków ochrony roślin w Europie Centralnej wskazywał sprawdzone rozwiązania w ochronie dla kluczowych w Polsce upraw. Podkreślił, że kolejny rok z rzędu skutecznością w ochronie zbóż wykazał się fungicyd Elatus Era (benzowindyflupyr, protiokonazol). Natomiast do odchwaszczania – walki z miotłą zbożową oraz chwastami dwuliściennymi i w odpowiedzi na wzrastającą odporność chwastów Syngenta poleca Avoxa Pak.

Nowe rozwiązania w ochronie

Prezes zwrócił też uwagę na nowe rozwiązanie fungicydowe w ochronie zbóż i rzepaku, tj. pakiet Amistar Pro Pak. Zapewnia on skuteczną ochronę liścia flagowego dzięki dwóm substancjom czynnym o różnych mechanizmach działania. W przygotowaniu jest także nowy fungicyd do ochrony rzepaku w okresie kwitnienia. Będzie odznaczał się wysoką skutecznością w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej dzięki substancji czynnej niestosowanej do tej pory w tej uprawie. Co ważne, nowy fungicyd będzie też bezpieczny dla owadów zapylających.

Syngenta liczy także, że w niedalekiej przyszłości wprowadzi na polski rynek produkty oparte na adepidynie – substancji czynnej nowej generacji skutecznie zwalczającej choroby grzybowe w szerokim spektrum upraw, także bezpiecznej dla środowiska. Obecnie preparaty bazujące na tej s. cz. dostępne są m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Nowej Zelandii.

Prezes Syngenty przypomniał, że bieżący sezon jest ostatnim, w którym można skorzystać z cenionego za skuteczność w walce z chorobami w ziemniaku i innych uprawach produktu Ridomil Gold MZ. Przyczyną wycofania środka jest nieodnowienie substancji czynnej mankozeb, dlatego firma pracuje nad preparatem który będzie mógł go zastąpić, opartym na mefenoksamie i miedzi. Znany i stosowany w krajach Europy Południowej, w Polsce zostanie zarejestrowany prawdopodobnie w 2023 r. – najpierw w ziemniakach, następnie innych warzywach.

Firma inwestuje też w nowe technologie, ostatnio rozwija dodatkowo ofertę produktów do kontroli biologicznej patogenów, m.in biostymulatory oraz biologiczne środki ochrony roślin. Na innych rynkach proponuje już biostymulatory (Isabion, Quantis) oraz produkty z oferty firmy Valagro, którą nabyła w zeszłym roku. W Polsce pierwszym biologicznym produktem zarejestrowanym w ofercie Syngenta jest biofungicyd Taegro, polecany do ochrony roślin przed mączniakami prawdziwymi i szarą pleśnią. W kolejce czekają następne fungicydy i insektycydy, np. Costar – selektywny produkt do zwalczania gąsienic motyli.

W segmencie ochrony Syngenta pracuje nad narzędziem cyfrowym – aplikacją Cropwise Protector. Rolnicy będą mogli w niej znaleźć szereg funkcji wspomagających podjęcie decyzji agronomicznych, m.in. dane z pola w formie przydatnych analiz i zaleceń. W planach jest także aplikacja Spray Assist, która pomoże operatorowi określić najlepszy czas dla zastosowania środków ochrony roślin, a także dobrać sprzęt i jego ustawienia do poprawnego przeprowadzenia zabiegu.

Nowe odmiany rzepaku ozimego

SY Glorietta to pierwsza nowość wśród prezentowanych odmian rzepaku ozimego w Kostrogaju. Dołączyła do rodziny odmian posiadających gen odporności na Wirusa Żółtaczki Rzepy (TuYV). Odmianę charakteryzuje przede wszystkim bardzo wysoki potencjał plonowania oraz wysoka zimotrwałość i odporność na wyleganie. odmiana ta cechuje się także wysoką efektywnością wykorzystania azotu, co pozwala jej budować maksymalny plon nawet przy obniżonym nawożeniu azotowym. Polscy rolnicy mieli okazję przetestować ją na tzw. polach demo w sezonie 2019 i jak wskazywał Dariusz Sip – dyrektor Działu Nasion Syngenty w Europie Centralnej, docenili ją przede wszystkim ze względu na plony, jakie udało się im uzyskać.

SY Cornetta to również nowość wśród odmian rzepaku ozimego w ofercie firmy Syngenta. Charakteryzuje ją wysoka zawartość oleju, a także wysoka zdrowotność. Odmiana posiada gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz wysoką odporność na zgniliznę twardzikową, a także wysoką zimotrwałość. Ponadto charakteryzuje ją wysoki potencjał plonowania również na słabszych stanowiskach glebowych.

Na polach w Kostrogaju nie zabrakło odmiany Aganos, którą Syngenta wprowadziła w 2020 r. Jak podkreślał Dariusz Sip odmiana szybko zyskała na popularności przede wszystkim ze względu na plonowanie. Co więcej, odmiana Aganos wykazała się wysoką zimotrwałością oraz odpornością na choroby – posiada tolerancję na wirusa żółtaczki rzepy (gen TuYV). Odmianę charakteryzuje przydatność na słabsze stanowiska glebowe, nadaje się także do systemów uproszczonej uprawy.

Do rodziny odmian rzepaku ozimego niebawem dołączy także cechująca się wysoką zdrowotnością SY Floretta – odmiana zarejestrowana w Polsce. W warunkach demo będzie testowana na polskich polach w tym roku, do sprzedaży trafi w sezonie 2021/2022. Na spotkaniu wspomniano także o cieszącej się dużą popularnością wśród rolników odmianie SY Alibaba odpornej na kiłę kapusty. Za jej powodzenie odpowiada też bardzo wysoka zimotrwałość oraz duża tolerancja na choroby, w tym suchą zgniliznę kapustnych.

Nowości w zbożach

Syngenta zaprezentowała nową odmianę jęczmienia mieszańcowego Hyvido – SY Dakoota, którą charakteryzuje bardzo wysoka zdolność krzewienia oraz szybkie tempo wzrostu w początkowych fazach rozwojowych zarówno jesienią, jak i wiosną. Odmiana charakteryzuje się też najwyższą wagą hektolitra spośród odmian Hyvido. Łączy w sobie wczesność rozwoju oraz wysoką zdolność do krzewienia się. Ponadto jest mało podatna na wyleganie, co czyni ją chętnie wybieraną spośród odmian jęczmienia hybrydowego na rynku.

W kukurydzy firma wystartowała z innowacyjnym projektem pod nazwą Maximaize. Jest to specjalnie wyselekcjonowana mieszanka trzech topowych odmian kukurydzy, które mają zagwarantować wysoką jakość oraz stabilność plonowania. W projekcie biorą udział odmiany z grupy Powercell, czyli należące do programu hodowli odmian o bardzo wysokiej zawartości energii i strawności. Firma obiecuje więcej informacji o projekcie przedstawić niebawem.