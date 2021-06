Pieniądze dla rolników – aktualne nabory PROW

Rolnicy maja teraz mnóstwo pracy. Zarówno w polu jak i za biurkiem. To czas oprysków i prac w zagrodzie przygotowujących park maszynowy do tegorocznych żniw. Do tego, jeśli ktoś ma produkcję zwierzęcą, codzienny obrządek. Trzeba też znaleźć chwile na przygotowanie wniosków o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Oferta Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czerwcu jest bogata pod tym względem. Do końca miesiąca mogą składać wnioski pszczelarze. 20 złotych wsparcia przewidziane jest do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować. Także do końca czerwca można składać wnioski na premię dla młodego rolnika oraz restrukturyzację małych gospodarstw. Natomiast do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie do materiału siewnego.

Rolnicy gospodarujący na gruntach o słabszej jakości, które nie zapewniają odpowiednich plonów, mogą posadzić na nich las i uzyskać na ten cel dofinansowanie z ARiMR. O wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych finansowane z budżetu PROW 2014-2020 można się starać od 1 czerwca do 2 sierpnia 2021 r.

Od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych”. Wnioski ARiMR będzie przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r. Po raz pierwszy odbędą się w tym samym terminie nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczące wszystkich obszarów wsparcia, tj.: rozwój produkcji prosiąt (obszar A), rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) oraz rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) a także obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) oraz nawadniania w gospodarstwie.

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynoszą: