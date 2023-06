Otwarty Dzień Pola w Nagradowicach Poznańskiej Hodowli Roślin 2023 – najnowsze odmiany

Otwarty Dzień Pola w Nagradowicach Poznańskiej Hodowli Roślin zgromadził 14. czerwca wielu rolników, zainteresowanych poletkami pokazowymi.

Poznańska Hodowla Roślin (PHR) przyzwyczaiła nas już do zwiedzania labiryntu poletek z różnymi gatunkami roślin i nie inaczej jest w tym roku. W specjalnie przygotowanym labiryncie na Otwarty Dzień Pola w Nagradowicach znalazły się zarówno znane i popularne wśród plantatorów odmiany, jak najnowsze kreacje głównie zbóż i gatunków strączkowych.

Nowości odmianowe PHR

Najnowszymi pszenicami ozimymi w ofercie PHR są odmiana Essa należąca do grypy jakościowej A/B o bardzo wysokim profilu zdrowotności na większość chorób, ponadto odmiana ta została wyposażona w geny warunkujące odporność na rdzę brunatną. Cechuje ją także wysoką zimotrwałość, a sztywne źdźbło zapobiega wyleganiu. Kolejną, nową polecaną pszenicą ozimą jest Ostoja (A), która bezproblemowo adaptuje się do warunków i zmienności klimatyczno-glebowej oraz radzi sobie na glebach o niższym pH. Na cele młynarskie PHR poleca nową odmianę Iskra (B), o dorodnym, wyrównanym ziarnie i wysokiej masie hektolitra. Odmiana ta cechuje się wysoką odpornością na choroby grzybowe – także została wyposażona w geny odporności na mączniaka prawdziwego oraz na rdzę brunatną. Ponadto ma gen półkarłowatości Rht8 dzięki czemu praktycznie nie wylega w fazach dojrzałości pełnej i dojrzałości mlecznej. Kolejną nową odmianą jest Persona (A/B).

Na poletkach prezentowano także nową odmianę jęczmienia jarego Massimo. Nie zabrakło też gatunków strączkowych. I tak można było zobaczyć nową odmianę łubinu białego Kulig (tradycyjna) i łubinu wąskolistnego Pogo, grochu siewnego – Jowisz.

Dlaczego warto sięgać i siać strączkowe wyjaśnił dr hab. Tomasz Piechota, prof. UPP podczas wykładu o roli strączkowych w mieszankach poplonowych i ekoschematach. Wskazywał, jak ważną pełnią funkcję w zrównoważonym zaminowaniu, które to z kolei odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu prawidłowej struktury gleby.

Struktura gleby i płodozmian do poprawy

Ubogi, uproszczony płodozmian, intensywna uprawa płużna sprawiają, że mamy do czynienia z postępującą degradacją gleb, co za tym idzie problemy w uprawie roślin. Niekorzystne zmiany obserwujemy zwłaszcza na terenach gdzie doskwiera susza i przeważają gleby lekkie, co dotyczy większości naszego kraju. Stąd jak najczęściej powinniśmy sięgać po gatunki strączkowe, które pełnią ważną funkcję sanitarną, poprawiają strukturę gleby, wiążą azot atmosferyczny i pozostawiają stanowisko w lepszym stanie, poprawiają plonowanie roślin następczych.

Naukowcy w kraju stwierdzili wyższy poziom plonu ziarna pszenicy ozimej na stanowisku po roślinach bobowatych grubonasiennych niż po sobie, z czego największy po łubinie białym. Przykładowo pszenica ozima uprawiana bezpośrednio po łubinie żółtym, w warunkach czteropolowego zmianowania z 50-procentowym udziałem zbóż, plonowała średnio wyżej o 1,2 t/ha niż na stanowisku po rzepaku ozimym. Naukowcy w przeprowadzonej globalnej metaanalizie danych wpływu uprawy gatunków strączkowych na plonowanie roślin następczych wskazują, że po ich uprawie uzyskiwano średnio 29 proc. wzrost plonowania zbóż.