Ogromna kara dla rolnika za niespełnienie umowy zawartej… emotką kciuka

Czym jest nieopatrzne wysłanie kciuka w górę, popularnego lajka, w przypadku wymiany korespondencji z potencjalnym nabywcą przekonał się pewien kanadyjski rolnik, który musi zapłacić ponad 82 tys. dolarów kanadyjskich swojemu kontrahentowi za niespełnienie warunków umowy, którą zaakceptował wysyłając emotikon uniesionego kciuka.

Jak informuje portal next.gazeta.pl sąd w prowincji Saskatchewan w Kanadzie wydał wyrok w sprawie odszkodowania dla tamtejszego nabywcy zbóż. Kent Mickleborough żądał ponad 82 tys. dolarów od rolnika, który nie dostarczył mu zboża w ustalonym terminie. Według niego mężczyzna zaakceptował warunki umowy, wysyłając emotikon uniesionego kciuka.

Sędziowie stwierdzili, że ten znak graficzny w formie uniesionego kciuka oznacza akceptację danej informacji i jest wiążący. Zaznaczono to w ostatnim wyroku, który zobowiązał rolnika Chrisa Achtera do zapłacenia odszkodowania na rzecz nabywcy zboża Kenta Mickleborougha z South West Terminal, po tym, jak nie wysłał mu towaru, mimo tego że zgodził się na przesłaną umowę, wysyłając emotikon.

Sprawa ta miała swój początek w marcu 2021 roku, kiedy to Kent Mickleborough wysłał do rolników wiadomość, w której poinformował, że firma zamierza kupić 86 ton lnu za 17 dolarów za buszel. Następnie rozmawiał z rolnikiem Chrisem Achterem przez telefon. W kolejnej wiadomości wysłał zdjęcia umów i prosił o dostawę lnu w listopadzie. W odpowiedzi na wiadomość Achter wysłał emotikon w formie kciuka. W listopadzie nabywca nie otrzymał jednak towaru.

Według potencjalnego nabywcy korespondencja z rolnikiem oznaczała, że wyraził zgodę na umowę i prześle towar. Mężczyzna zapewniał również, że w podobny sposób realizowali wcześniejsze umowy. Jednak rolnik uważał, że nie ta forma nie jest wiążąca.

Pomimo wyjaśnień rolnika sąd zobowiązał go do zapłaty 82 tys. dolarów za niedostarczenie towaru. Sędzia uznał, że mężczyzna zaakceptował warunki umowy i się na nie zgodził. Jak zaznaczył prawnik, korzystając z informacji zawartych w Dictionary.com, emoji (kciuk w górę) nie jest tradycyjnym sposobem podpisywania dokumentu, ale mimo to w tych okolicznościach był to ważny sposób na przekazanie aprobaty.

źróło: next.gazeta.pl