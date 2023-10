Ministerstwo Rolnictwa przedłuża terminy składania wniosków o odszkodowania 

Przedłużone zostały terminy składania wniosków w związku suszą, skupem mokrej kukurydzy i innych zbóż. Wsparcie kredytowe dla przedsiębiorstw rozszerzono o gorzelnie. Poinformował o tym minister rolnictwa Robert Telus podczas konferencji prasowej.

Termin składania wniosków w aplikacji suszowej przez rolników, jak również przez komisje szacujące szkody, został przedłużony do 30 października (wcześniej – do 15 października). Jak poinformował minister Telus, wynika to z sygnałów od gmin i wojewodów, że w wielu przypadkach nie ma jeszcze gotowych protokołów suszowych.

Przedłużono również termin składania wniosków w związku ze skupem mokrej kukurydzy – dotychczasowy termin zakładał możliwość złożenia wniosku tylko do 6 października 2023 r. Wsparcie dotyczy firm, które skupowały w ubiegłym roku tzw. mokra kukurydzę. Wsparcie wynosi 200 zł do 1 tony.

– Przesuwamy również termin na tzw. mokrą kukurydzę. Nie mamy jeszcze zgody z Komisji Europejskiej, ale wydłużamy termin składania wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 października 2023 r. – powiedział minister Robert Telus.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło również udogodnienia ws. kredytów skupowych: termin został wydłużony z 15 października do 31 grudnia 2023 r., a z pomocy mogą skorzystać również gorzelnie.

– Firmy, które skupowały zboże, zwłaszcza kukurydzę, mogą ubiegać się o 2-procentowe kredyty do 40 mln zł. Chcemy pomóc również tym firmom. Tu jeszcze można sporo środków wykorzystać, te środki mamy. Dodatkowo rozszerzamy tę pomoc o gorzelnie – zaznaczył szef resortu rolnictwa.