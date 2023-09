Od poniedziałku rusza interwencyjny skup kukurydzy

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, która odbyła się w należącej do Krajowej Grupy Spożywczej cukrowni w Dobrzelinie, minister rolnictwa Robert Telus wspólne z prezesem KGS Markiem Zagórskim ogłosili rozpoczęcie przez KGS interwencyjnego skupu kukurydzy.

Skup interwencyjny kukurydzy mokrej ma ruszyć w spółkach należących do Krajowej Grupy Spożywczej (m.in. Elewarr) od poniedziałku 2 października br. Jest to jak podkreślił minister Telus element stabilizacji tego rynku, gdyż jak zaznaczył tak powinien postępować odpowiedzialny rząd. Przypomniał, że tego typu interwencja udała się już w tym roku na rynku malin, gdzie skup prowadziły podmioty należące do KGS zapobiegając tym samym dalszym spadkom i destabilizacji tego sektora.

Więcej szczegółów odnośnie skupu będzie podanych w najbliższych dniach, ale jak zdradził prezes Zagórski, rolnicy sprzedający kukurydzę do punktów KGS będą mogli otrzymać 50 proc. zaliczki za odstawioną danego dnia kukurydzę, a reszta transakcji będzie rozliczana w terminie do 3 miesięcy od daty dostawy. Jeśli cena wzrośnie to rolnik otrzyma nadwyżkę wynikającą z tego wzrostu, a jeśli cena by spadła od momentu dostawy to wówczas otrzyma taką cenę jaka obowiązywała w chwili dostarczenia towaru, zatem nie będzie ponosił ryzyka cenowego.

Dodatkowo padło zapewnienie, że KGS może odbierać od rolników kukurydzę bezpośrednio z pola, co pozwoli wyeliminować konieczność dostawy przez samych rolników ściętej kukurydzy do punktów odbioru KGS.