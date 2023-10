Od jutra “oddajemy” kontrole nad ukraińskim zbożem Litwie

Dziś rano minister rolnictwa Robert Telus spotkał się ze swoim litewskim i ukraińskim odpowiednikiem. Spotkanie dotyczyło kwestii badań fitosanitarnych ukraińskich zbóż tranzytowanych przez Polskę.

– Dogadaliśmy ważną sprawę, że od jutra badania kontrole w granicy ukraińsko-polskiej jeżeli chodzi o zboże, które jedzie w tranzycie przez Litwę, będą prowadzone na terenie Litwy, w porcie litewskim. To jest dobra sprawa w budowaniu tego tranzytu, budowaniu tego korytarza solidarnościowego, który myśmy jako Polska zbudowali w Europie, to myśmy jako Polska decyzją z 15 kwietnia rozpoczęli tą budowę. No wiadomo, decyzją polityczną 15 września Unia Europejska próbując decyzji politycznych w jakiś sposób to, co zbudowaliśmy zaczyna nam psuć […], ale my dalej budujemy ten korytarz solidarnościowy, dalej wiemy, że to jest dobre, że to jest w interesie naszych rolników, dobre dla Ukrainy, dobre dla Unii Europejskiej – mówił dziś minister Telus.

– Od jutra te badania przenosimy na litewską stronę, litewska strona bierze odpowiedzialność za całe kontrole, będzie więcej tranzytu, a dalej zboże do Polski nie będzie przejeżdżać. Oczywiście zboże przez Polskę będzie jechać w tranzycie pod kontrolą systemu SENT, zboże [będzie] plombowane tak jak do tej pory, także tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa jeżeli chodzi o rynek polski – podsumował kwestię przeniesienia kontroli Telus.