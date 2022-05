Obsiane pole potraktowali jak tor motocrossowy. Odpowiedzą za zniszczone uprawy

Dwóch młodych mężczyzn, którzy jeździli motocyklami po obsianym polu, zatrzymali policjanci z Bielska – Białej.

Problem zgłosił dzielnicowym jeden z okolicznych rolników, informując, że po jego polu jeżdżą crossami dwaj motocykliści i niszczą zasiewy. Dodał, że taka sytuacja zdarza się nie pierwszy raz, trzej dzielnicowi natychmiast pojechali więc we wskazane miejsce. Zaskoczeni miłośnicy ryczących maszyn na widok policjantów próbowali jeszcze uciec, po chwili zostali jednak zatrzymani.

Jak się okazało, rozjeżdżanie obsianego pola nie było jedynym powodem do nałożenia na nich kary. 23- i 20-latek nie mieli bowiem uprawnień do kierowania tego typu pojazdami, a jak ustalili mundurowi, jednoślady nie były dopuszczone do ruchu. Policjanci poszukują obecnie innych pokrzywdzonych, których pola zostały zniszczone, a ujęci przez nich mężczyźni za swoje postępowanie odpowiedzą przed sądem.

Paweł Palica