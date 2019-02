Nowy zasilany metanem koncepcyjny ciągnik od New Holland

Nowy T6 Methane Power, zasilany metanem koncepcyjny ciągnik zbudowany został na bazie poprzednich prototypów. Posiada zespół napędowy wykorzystujący przełomową i bardzo wydajną technologię spalania, która została specjalnie zaprojektowana do zastosowań rolniczych przez firmę FPT Industrial, markę CNH Industrial, która jest pionierem w dziedzinie silników zasilanych gazem już od ponad 20 lat.

6-cylindrowy silnik NEF zasilany metanem posiada moc 180 hp i moment obrotowy wynoszący 740 Nm – to takie same wartości, jak w przypadku porównywalnego standardowego silnika wysokoprężnego. Silnik posiada taką samą trwałość i odstępy pomiędzy przeglądami oferując jednak aż do 30% oszczędności kosztów eksploatacji.

Zespół napędowy tego ciągnika posiada dodatkową zaletę w postaci cichej pracy, ponieważ poziom hałasu został zmniejszony do 3 dBA. To przekłada się na niemal 50% redukcję hałasu podczas jazdy, dzięki temu ciągnik ten idealnie nadaje się do prac komunalnych, na placach i w ogrodach oraz do prac transportowych.

W rzeczywistych warunkach terenowych, koncepcyjny ciągnik zasilany metanem cechuje się mniejszą o co najmniej 10% emisją CO2 oraz 80% redukcją ogólnej emisji w porównaniu z tradycyjnymi silnikami wysokoprężnymi. Wydajność środowiskowa tego modelu poprawia się jeszcze bardziej, gdy zasilany jest biometanem produkowanym z pozostałości po poprzednich uprawach i odpadach hodowlanych w gospodarstwie, co daje niemal zerową emisję CO2.

Koncepcyjny ciągnik zasilany metanem – niezbędne ogniwo w koncepcji Gospodarstwa Niezależnego Energetycznie™

Zasilany metanem koncepcyjny ciągnik tworzy istotne połączenie w cyklu, który zapewnia wytwarzanie CO2 neutralnego pod względem emisji tam, gdzie gospodarstwa działające na zasadzie Gospodarstwa Niezależnego Energetycznie™ produkują własną energię potrzebną do ogrzewania budynków i zasilania maszyn. Biometan jako alternatywne paliwo jest wyjątkowo dobrze dostosowany do gospodarstw rolnych, które posiadają surowce i przestrzeń na komorę fermentacyjną umożliwiającą produkcję gazu.

W komorze tej można umieszczać specjalne rośliny energetyczne, odpady pochodzenia zwierzęcego, spożywczego i po poprzednich uprawach. Dodatkowo można wykorzystywać również odpady z fabryk spożywczych, supermarketów i restauracji. Biogaz produkowany w takich komorach przenoszony jest do stacji rafinacji, gdzie przekształcany jest na metan i pozwala na napędzanie pojazdów i maszyn rolniczych. Metan może być również wykorzystywany do napędzania generatorów produkujących energię elektryczną, które mogą być wykorzystane do zasilania sieci energetycznych. Produkty uboczne takiej fermentacji można wykorzystać jako nawozy naturalne na polach.

Nowy koncept skłania do zmiany wyobrażenia o konstrukcji ciągnika

Zespół projektowy CNH Industrial na nowo stworzył stylistykę ciągnika czerpiąc inspiracje z konstrukcji samochodów, by stworzyć w pełni zintegrowane nadwozie jednocześnie podkreślając klasyczne elementy stylu New Holland takie, jak charakterystycznie zarysowane wloty powietrza na masce i światła. Stworzyli także wyraziste wzornictwo marki poprzez charakterystyczne fotele upodobnione do kształtu liścia.

Stylistyka nadwozia to idealne przedstawienie w pełni zintegrowanego podejścia projektowego wliczając maskę, przednie i tylne błotniki, oraz zbiornik paliwa, które wspólnie tworzą harmonijny i stylowy wygląd. Panoramiczne szyby zapewniają widoczność w zakresie 360 stopni, a model ten posiada o 20% więcej elementów przeszklonych w porównaniu ze standardowymi ciągnikami. Dach w formie kopuły wykonany jest ze szkła płaskiego i zintegrowany został z systemem Rolnictwa Precyzyjnego (anteną do odbioru sygnałów GPS, GLONASS), co zapewnia całkowicie panoramiczną konstrukcję – podstawowy element w rolnictwie – i oferuje nieprzesłonięty widok na ładowacz czołowy, ułatwiając tym samym wszelkie prace, od ładowania, do karmienia bydła.

Wnętrze kabiny oferuje niczym niezakłócone środowisko pracy, ze wszystkimi elementami sterowania wkomponowanymi w podłokietnik oraz interaktywnym ekranem na podsufitce, umożliwiającym sterowanie dodatkowymi parametrami. Zespół wyświetlacza montowany razem z kołem kierowniczym przemieszcza się wraz z kierownicą, gdy ta jest podnoszona lub obniżana. To wszystko po to, by dostosować położenie elementów obsługi do operatora, zapewniając optymalną widoczność informacji we wszystkich pozycjach.

Nowy, zasilany metanem ciągnik marki New Holland zamyka wyjątkowy cykl w samowystarczalnym Gospodarstwie Niezależnym Energetycznie™. Łączy w sobie wizjonerskie koncepcje konstrukcyjne z już dostępnymi zaawansowanymi technologiami, rozszerzoną łącznością i niezawodnym zespołem napędowym, napędzając innowacyjność, która umożliwia spojrzenie w przyszłość zrównoważonego, wydajnego i produktywnego rolnictwa.

