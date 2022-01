Nowy fungicyd w rzepaku ozimym – Treso od Syngenty

Syngenta wprowadziła właśnie na rynek nowy fungicyd do ochrony rzepaku ozimego. W składzie preparatu znajdziemy będącą nowością w ochronie rzepaku ozimego substancję czynną, pochodzącą z grupy niestosowanej dotąd w tej uprawie.

Mowa o preparacie Treso do okołokwitnieniowej ochrony rzepaku. Produkt zawiera substancję czynną fludioksonil z grupy fenylopiroli, która zapewnia mu nowy, inny mechanizm działania i czyni tym samym ważnym elementem strategii antyodpornościowej.

Co najważniejsze, cechuje się nadprzeciętną skutecznością w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Ta groźna choroba, wywoływana przez grzyba Sclerotinia Sclerotiorum, atakuje rzepak w okresie kwitnienia i może ograniczyć plonowanie nawet do 60%. Treso długotrwale utrzymuje zdrowy i silny łan. Odznacza się też wysoką fotostabilnością, przez co okres jego działania znacznie się wydłuża. Wszystko to przekłada się na wyższe plony.

W minionym roku Treso zdobył uznanie niemieckich rolników, czy równie dobrze sprawdzi się w naszych rodzimych warunkach?