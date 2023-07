Nowe proste, zwinne ciągniki Dutz-Fahr serii 5TB

Firma Dutz Fahr nie ustaje we wprowadzaniu do swojej oferty nowości. Po zaprezentowaniu serii 5D Keyline z rewersem elektrohydraulicznym przyszedł czas na jeszcze mniejsze i prostsze ciągniki serii 5TB, które mają wyznaczać nowe standardy w klasie ciągników mechanicznych bez kabiny.

Jak zapewnia producent nwe modele serii 5TB są nie tylko proste, intuicyjne w obsłudze ale także nowoczesne i wszechstronne. Cechy charakterystyczne modeli 5TB sprawiają, że świetnie sprawdzają się one w uprawach sadowniczych jak i polowych.

Nowa seria 5TB oferuje wysoką moc nowego silnika FARMotion 45 w zakresie od 106 do 116 KM. Nisko umieszczony środek ciężkości oraz układ hamulcowy na cztery koła, gwarantować ma najwyższy poziom bezpieczeństwa w pracy na zboczach. Ciągniki te oferują także dużą łatwość tworzenia konfiguracji w zakresie układu napędowego i WOM. Wzmocniona konstrukcja ciągnika w połączeniu z podnośnikiem tylnym o udźwigu do 4525 kg sprawiają, że seria 5 TB może pracować z maszynami obsługiwanymi zwykle nawet przez większe traktory.

Najnowsza generacja 4-cylindrowego silnika FARMotion 45 spełnia wymogi normy Stage V. Silnik wyposażono w innowacyjne rozwiązania techniczne, między innymi wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym, turbosprężarkę, Intercooler oraz elektronicznie sterowany układ wtryskowy Common Rail z nowymi wtryskiwaczami z dyszami 7-otworkowymi. Wszystko to zapewniać ma ekonomię eksploatacji, wysoki moment i moc.

Model 5105 TB wyposażono w jednostkę napędową generującą moc 106 KM oraz moment na poziomie 433 Nm przy obrotach rzędu 1400 obr/min. Model 5115 TB oferuje imponującą moc 116 KM i moment 472 Nm także przy niskich obrotach 1400 obr/min. Spełnienie wymogów normy emisji spalin Stage V zapewnia połączenie działania zewnętrznego, chłodzonego układu EGR, katalizatora DOC oraz zespołu katalizatora SCR ze zintegrowanym filtrem DPF. Ciągnik zachował kompaktowe gabaryty, jednocześnie oferuje niskie zużycie paliwa i optymalne parametry użytkowe.

Ponadto ciągniki te oferują bardzo dużą liczbę możliwych konfiguracji układu napędowego, które bazują na 5-biegowej skrzyni z dwoma zakresami i mechanicznym rewersem.

W podstawowej wersji napęd posiada 10+10 przełożeń (prędkość maksymalna 40 km/h). Dostępna jest wersja skrzyni 20+20 z dwoma półbiegami Powershift Hi-Lo oraz dodatkowo skrzynia doposażona w reduktor, która dzięki temu posiada 40+40 przełożeń. Układ napędowy może być także wyposażony w rewers elektrohydrauliczny PowerShuttle, który zawiera także funkcję Stop&Go. Dzięki niej, operator może zatrzymywać ciągnik i ruszać z miejsca bez konieczności wciskania pedału sprzęgła. Przycisk sprzęgła ComfortClutch na dźwigni zmiany biegów pozwala na zmiany biegów głównych z użyciem dźwigni, bez użycia pedału sprzęgła w podłodze.

Elektrohydraulicznie sterowany WOM z modulowanym startem wałka to standard wyposażenia serii 5 TB. Dostępne są różne kombinacje prędkości wałka tylnego: 540, 540ECO, 1000, 1000ECO. W ofercie znajduje się także WOM synchro.

Dodatkowe Deutz Fahr zaprojektował wzmocnione osie przednie, które zapewniają wytrzymałość, łatwość manewrowania i bezpieczeństwo użytkowania. Wykorzystują najnowsze rozwiązania techniczne takie jak hamulce tarczowe w kąpieli olejowej. Układ kierowniczy SDD jest dostępny jako opcja, po jej aktywowaniu liczba obrotów kołem kierownicy w trakcie manewrowania jest redukowana o połowę.

Jeśli zaś chodzi o układ hydrauliczny to zawiera on obwody hydrauliczne sterowane mechanicznie za pomocą dźwigni. Maksymalne wyposażenie to trzy pary hydrauliki, gniazda push-pull oraz zbiorniczki do zbierania wypływającego oleju. Układ kierowniczy ciągnika zasila niezależna, oddzielna pompa wspomagania, co przekłada się na łatwe prowadzenie nawet przy niskich obrotach silnika czy w trakcie używania układu hydraulicznego ciągnika. Udźwig podnośnika tylnego może sięgać nawet 4525 kg. Opcjonalny podnośnik przedni może unosić osprzęt o wadze do 2100 kg.

Samą platformę zamontowano na Silent-Blockach, co pozwoliło na jeszcze skuteczniejsze odizolowanie stanowiska operatora i zmniejszenie wibracji. Ergonomicznie rozmieszczone przyrządy sterownicze gwarantują wysoki komfort i precyzję sterowania. Platforma obejmuje składaną ramę bezpieczeństwa, która występuje w dwóch wersjach.

