Nowe odmiany traw, składników mieszanek zarejestrowane w 2024 r

Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie 24 odmian roślin rolniczych – bez wymogu przeprowadzania badań wartości gospodarczej odmian.

Zgodnie z zapisami ustawowymi dotyczy to odmian roślin wiechlinowatych (traw) nieprzeznaczonych na cele pastewne, odmian przeznaczonych wyłącznie do wywozu do państw trzecich, odmian regionalnych i amatorskich, składników odmian mieszańcowych oraz odmian tradycyjnych tzn. należących do gatunków tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Komisja pozytywnie zaopiniowała oprócz roślin rolniczych także 67 odmian roślin warzywnych oraz 12 odmian roślin sadowniczych.

Rośliny rolnicze

Festulolium

MHR Jutrzenka – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o., Kraków, PL

Kostrzewa czerwona

Nazwa hodowlana – PPG-FRT 105 (nazwa ostateczna jeszcze w procedurze ustalania) – odmiana gazonowa, rozłogowa, heksaploidalna; Zgłaszający: Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld, Kalisz, PL

Kostrzewa owcza

Nazwa hodowlana – PPG-FO 102 (nazwa ostateczna jeszcze w procedurze ustalania) – odmiana gazonowa, tetraploidalna; Zgłaszający: Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld, Kalisz, PL

Mietlica rozłogowa

Birdie – odmiana gazonowa, tetraploidalna; Zgłaszający: Semilas Dalmau, SL. Bailen, Valencia, ES

Wiechlina łąkowa

Field Pro – odmiana gazonowa, apomiktyczna jednoklonowa; Zgłaszający: Semillas Fitó S.A., Selva de Mar, Barcelona, ES

Milagro – odmiana gazonowa, apomiktyczna jednoklonowa; Zgłaszający: Seed Brokers & Consultants Piotr Szyld, Kalisz, PL

Życica trwała (syn. rajgras angielski)

Daftpunk – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Toruń, PL

Grease – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: DLF Seeds A/S, Hoejerupvej, Store Heddinge, DK

Fanclub – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o., Toruń, PL

Fiesta Cinco – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: DLF Seeds A/S, Hoejerupvej, Store Heddinge, DK

Helios – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: DLF Seeds A/S, Hoejerupvej, Store Heddinge, DK

Mightier – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: DLF Seeds A/S, Hoejerupvej, Store Heddinge, DK

Mysterious – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: DLF Seeds A/S, Hoejerupvej, Store Heddinge, DK

SR 4750 – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: DLF Seeds A/S, Hoejerupvej, Store Heddinge, DK

Życica wielokwiatowa westerwoldzka (syn. rajgras holenderski)

Glosa – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: Hodowla Roślin Grunwald sp. z o.o. Grupa IHAR, Mielno, PL

Tours – odmiana gazonowa, diploidalna; Zgłaszający: Semillas Fitó S.A., Selva de Mar, Barcelona, ES

Żyto ozime – składniki odmian mieszańcowych

KWS AB211R – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

KWS AB212R – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

LO1122N – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

LO3002N – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

LSR10045 – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

LSR10049 – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

LSR10050 – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL

LSR90002 – zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o., Kondratowice, Prusy, PL