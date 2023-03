Tradycyjne odmiany słonecznika – co w sezonie 2023?

W ostatnich dwóch latach lawinowo zaczęło przybywać plantacji obsianych słonecznikiem. Prezentujemy krótką charakterystykę wybranych odmian tradycyjnych słonecznika przeznaczonych do uprawy w technologii klasycznej.

Hodowla AgroYoumis

NS Kruna – jest to odmiana bardzo wczesna nowej generacji, posiadająca genetyczną odporność na wszystkie rasy mączniaka rzekomego, które są kontrolowane przez gen Pl6. Ponadto jest odporna na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D i E), rdzę słonecznika oraz omacnicę słonecznikową. Wykazuje również tolerancję na plamistość łodyg słonecznika, czarny uwiąd słonecznika, a także zgniliznę twardzikową łodyg i korzeni. Odmiana ta charakteryzuje się wyjątkową odpornością na suszę. Ma wysoką produkcję pyłku i nektaru. Charakteryzuje się niską łodygą – do 1,6 m, odporną na wyleganie z dużą głową 18–19 cm, nasiona z łuską czarną o zawartości oleju 46–48 proc. Zalecana obsada to 50–70 tys. roślin/ha.

Hodowla Lidea

ES Bella – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Odznacza się doskonałą odpornością na zgniliznę twardzikową i werticiliozę oraz dobrą odpornością na choroby łodyg, mącznika rzekomego i alternariozę. Tworzy niskie rośliny odporne na wylegnie. Jest też bardzo tolerancyjna na suszę. Zawartość oleju w nasionach 48–50 proc. Zalecana obsada to 70–75 tys. roślin/ha.

ES Lena – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Ma doskonałą odporność na mącznika rzekomego, zgniliznę twardzikową, alternariozę, czarny uwiąd słonecznika i plamistość łodyg słonecznika. Wykazuje się również dużą tolerancją na werticiliozę. Tworzy rośliny niskie ok. 142 cm wysokości, bardzo odporne na wylegnie. Odmiana ta dedykowana jest do uprawy w centralnej i południowej Polsce. Zawartość oleju w nasionach 51–53 proc. Zalecana obsada to 70–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Limagrain

LG 53.77 – jest to odmiana bardzo wczesna, typ linolowy. Wykazuje tolerancję na mącznika rzekomego, zgniliznę twardzikową, alternariozę, choroby łodyg i werticiliozę. Tworzy rośliny średnio wysokie, charakteryzujące się przyzwoitą odpornością na wyleganie. Zawartość oleju w nasionach 47–49 proc. Zalecana obsada to 65–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Ragt

RGT Wolff – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Ma bardzo dobry wigor początkowy. Cechuje się wysoką odpornością na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F, G), a także plamistość łodyg, zgniliznę twardzikową, szarą pleśń i mączniaka rzekomego. Tworzy rośliny niskie, wysokości ok. 140 cm, przez co cechuje się bardzo dużą tolerancją na wyleganie. Zawartość oleju w nasionach 48–49 proc. Zalecana obsada to 60–75 tys. roślin/ha.

RGT Nicolleta – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Cechuje się wysoką odpornością na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F, G) i plamistość łodyg. Ponadto wykazuje się dużą tolerancją na zgniliznę twardzikową łodyg, szarą pleśń i mączniaka rzekomego. Posiada również dobrą tolerancję na zgniliznę twardzikową koszyczków. Tworzy rośliny niskie o wysokości 145 cm o przyzwoitej odporności na wyleganie. Zawartość oleju w nasionach 48–49 proc. Zalecana obsada to 60–75 tys. roślin/ha.

RGT Tallisman – jest to odmiana wczesna, typ linolowy. Wyróżnia się dużą zdrowotnością, posiada wysoką odporność na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F, G), plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową koszyczka i łodyg. Ponadto wykazuje się dużą tolerancją na szarą pleśń i mączniaka rzekomego. Tworzy rośliny średnio wysokie, ok. 150 cm. Bardzo dobrze radzi sobie w warunkach suszy. Zawartość oleju w nasionach powyżej 49 proc. Zalecana obsada to 60–75 tys. roślin/ha.

Hodowla Saaten-Union

Australia – jest to odmiana średnio wczesna, typ linolowy. Wyróżnia się bardzo dobrym wigorem początkowym. Wykazuje odporność na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F), mączniaka rzekomego i plamistość łodyg słonecznika. Tworzy rośliny średnio wysokie, o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Jest też bardzo tolerancyjna na suszę. Odmiana ta polecana jest na wszystkie stanowiska. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 60–75 tys. roślin/ha.

Velko – jest to odmiana średnio wczesna. Posiada bardzo dobry wzrost początkowy. Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby, szczególnie na zarazę słonecznika (rasy A, B, C, D, E, F) i mączniaka rzekomego (na wszystkie znane rasy). Ponadto wykazuje się tolerancją na plamistość łodyg i zgniliznę twardzikową. Tworzy rośliny średnio wysokie, o bardzo dobrej odporności na wyleganie oraz o pośrednim nachyleniu koszyczka. Bardzo dobrze znosi okresowe susze i wysokie temperatury. Zawartość oleju w nasionach 47–48 proc. Zalecana obsada to 65–75 tys. roślin/ha.