Nowa przekładnia Dyna-4 dla ciągników Massey Ferguson serii 5700

Massey Ferguson to znana na całym świecie marka AGCO (obecnego na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych), która pogłębia innowacyjność i poszerza dostępną gamę modeli serii globalnej MF 5700, rozszerzając jej wyposażenie o powszechnie znaną przekładnię Dyna-4, obecnie dostępną też dla modeli MF 5710 i MF 5711 wyposażonych w silniki czterocylindrowe.

Modele te o mocy 100 KM i 110 KM, mogą dodatkowo być wyposażone w opcjonalną amortyzację kabiny. Ciągniki te zostały zaprezentowane na odbywających się od 8 do 12 kwietnia 2018 roku Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej TECHAGRO 18 w Brnie, znajdującym się na terenie Republiki Czeskiej, dołączyły do zaprezentowanych na wystawie Agritechnica w 2017 roku modeli MF 5708 i MF 5709 z przekładnią Dyna-4.

Wyposażone w nową poprawiającą wydajność przekładnię Dyna-4 i opcjonalną amortyzację kabiny, modele serii MF 5700 Global oferują więcej możliwości, pozwalając na równoczesne uzyskanie wyższych osiągów wszystkim użytkownikom zainteresowanym inwestycją w nowoczesny, wytrzymały i zdolny do wykonywania ciężkich prac ciągnik. Wprowadzenie najnowszych modeli znacznie rozszerzyło serię globalną Massey Ferguson, która może teraz zaoferować klientom jeszcze większy wybór przekładni napędowych począwszy od obecnej, nowoczesnej i bardzo łatwej w obsłudze mechanicznej przekładni 12 x 12 aż po zaawansowaną Dyna-4 z obsługą bez użycia sprzęgła.

Francesco Quaranta, Vice-President Sales, Marketing and Product Management Massey Ferguson, Europe and the Middle East, twierdzi, że „Nowe modele ciągników MF 5710 i MF 5711 wyposażone w przekładnię Dyna-4 zwrócą na siebie uwagę szerokiego grona rolników, którzy szukają ciągników o wysokiej wydajności i wszechstronności – szczególnie do prac polowych”. „Nowe funkcje, wraz z niedawno wprowadzoną opcją Visio Roof, jeszcze bardziej poprawiają możliwości wykorzystania naszych traktorów. Powszechnie ceniona skrzynia biegów Dyna-4, umożliwiająca zmianę czterech półbiegów pod obciążeniem, uzupełnia tą wytrzymałą i niezwykle opłacalną maszynę o najlepszej klasy sterowanie.”

Specyfikacja serii MF 5700 z silnikami trzy – i czterocylindrowymi

•Powszechnie ceniona przekładnia Dyna-4, to przekładnia SemiPowershift umożliwiająca zmianę 4 półbiegów pod obciążeniem. Sterowanie przekładnią odbywa się za pomocą dźwigni w kształcie litery T oraz dźwigni Power Control służącej do zmiany kierunku jazdy, wysprzęglania i zmiany przełożeń. Przekładnia Dyna-4 jest w standardzie w modelach o mocy 85 KM i 95 KM oraz jako wyposażenie opcjonalne dla modeli o mocy silnika 100 KM i 110 KM

• Przekładnia Dyna-4 może zostać wyposażona w system AutoDrive i funkcję sprzęgła w hamulcu.

• Sprawdzona amortyzacja kabiny jest dostępna do wszystkich modeli z przekładnią Dyna-4

Dodatkowe udogodnienia w prostych ciągnikach

Dodanie powszechnie znanej półautomatycznej przekładni Dyna-4 oraz opcjonalnej amortyzacji kabiny polepsza komfort użytkowania nowych modeli ciągników Massey Ferguson serii 5700 o mocy 100 KM i 110 KM, udoskonalając tym samym nowoczesny i przejrzysty styl serii Global.

Wyprodukowana w wielokrotnie nagradzanej fabryce Massey Ferguson w Beauvais, we Francji, przekładnia Dyna-4 doskonale uzupełnia istniejące modele MF 5710 i MF 5711 wyposażone w mechaniczną skrzynię biegów 12 x 12. Te oszczędne traktory skonstruowane na wytrzymałym podwoziu MF 5700, wyposażone w tylny TUZ o udźwigu 4,3 tony i w przekładnię Dyna-4, są idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu prac polowych i transportowych. Są one wyposażone w szereg nowoczesnych funkcji, obejmujących m.in. ułatwiające użytkowanie sterowanie układem hydraulicznym, które sprawiają, że traktory te są idealne do prac z ładowaczem.

Powszechnie ceniona przekładnia Dyna-4

Powszechnie ceniona przekładnia Dyna-4 nadaje kolejny wymiar już wszechstronnej serii MF 5700. Dyna-4 to niezwykle wydajna przekładnia, która dzięki zastosowaniu czterech półbiegów Dynashift (Powershift) w czterech zakresach daje użytkownikowi dostęp do najwyższej klasy, prostej i wygodnej kontroli aż 16 przełożeń do przodu i do tyłu. Biegi pełzające są dostępne opcjonalnie. Dźwignia Power Control zlokalizowana z lewej strony kierownicy oraz dźwignia w kształcie litery T umiejscowiona na prawej konsoli zapewniają niezrównaną łatwość obsługi przekładni i zmiany kierunku jazdy. Poza wprowadzeniem tych przejrzystych, bezsprzęgłowych opcji, traktory można dodatkowo wzbogacić o opcjonalną funkcję AutoDrive. Po ustawieniu jej na tryb „automatyczny”, samodzielnie będzie ona zmieniała półbiegi, zależnie od obrotów silnika. Tym samym, znacząco ułatwia ona użytkowanie traktora i pozwala na automatyczny wybór, najlepszych pod względem wydajności i oszczędności ustawień.

Sprzęgło w hamulcu

Zastosowanie przekładni Dyna-4 umożliwia wprowadzenie funkcji sprzęgła w hamulcu. To doskonałe rozwiązanie pozwala na znaczne poprawienie i ułatwienie sterowania traktorem podczas wykonywania prac z ładowaczem. Aktywowana za pomocą prostego przełącznika, opcja ta sprawia, że przekładnia ustawia się w pozycji neutralnej w momencie naciśnięcia pedału hamulca, sprawiając, że użytkownik musi użyć jedynie jednego pedału.

Poprawiająca wygodę użytkowania amortyzacja kabiny Nowa opcja amortyzacji kabiny znacznie poprawia komfort użytkowania modeli MF 5700 wyposażonych w przekładnię Dyna-4.

W pełni mechaniczny system składa się z połączeń za pomocą silent bloków z przodu kabiny oraz pary amortyzatorów sprężynowych zamontowanych z tyłu. System ten nie wymaga reakcji od użytkownika a stopień amortyzacji jest już ustawiony i uzależniony od sprężyn oraz dostosowany do wielkości ciągnika.

Informacje na temat AGCO Koncern AGCO (obecny na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) jest światowym liderem w projektowaniu, wytwarzaniu i rozpowszechnianiu sprzętu rolniczego oraz rozwiązań mających zastosowanie w rolnictwie. Wspiera on także działania zwiększające produktywność w rolnictwie poprzez oferowanie pełnej gamy sprzętu rolniczego i powiązanych usług. Produkty AGCO są sprzedawane w ramach pięciu podstawowych marek: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® i Valtra®. Koncern AGCO wspiera też marka Fuse® w zakresie rozwiązań na polu rolnictwa precyzyjnego oraz usług mających na celu optymalizację rolnictwa. Koncern AGCO utworzony został w 1990 roku i ma swoją siedzibę w Duluth, w stanie Georgia. Jego wartość sprzedaży netto w 2017 roku wyniosła 8,3 miliarda dolarów.