Niby ten Same, a jednak inny

Choć marka Same jest nam doskonale znana od wielu lat, to same ciągniki w ostatnich latach jakby mniej. A szkoda, bo nie brakuje im niczego co znajdziemy w każdym nowoczesnym ciągniku rolniczym. Niektórzy powiedzą, że to to samo co Deutz-Fahr, ale mam wrażenie, że Same jest jednak inny. Jakby nie ten sam(e).

Żeby nie było wątpliwości, marka Same należy oczywiście do koncernu SDF (Same Deutz-Fahr). Nie ma się co za tym dziwić, że ciągniki należące do tej samej grupy są do siebie technicznie podobne. Mają często te same silniki, przekładnie, koła czy nawet kabiny co ich bliźniacze modele z tej samej “stajni”. Ułatwia to produkcję i logistykę części zamiennych, a także, o czym mało kto pamięta, znacząco obniża ich cenę.

Jest więc trochę prawdy w “genetycznym” pokrewieństwie ciągników produkowanych przez ten sam koncern, ale produkt końcowy potrafi być zupełnie inny. Nie gorszy, ani lepszy niż inne bliźniacze modele. Po prostu inny. Ta różnorodność marki skierowana jest często do zupełnie innego kręgu odbiorców. Są oni często silnie kulturowo czy emocjonalnie związani z samą nazwą marki i to jej poszukują dokonując wyboru maszyny. W wyborze poważne znaczenie mają też cechy charakterystyczne: logo, kształt maski czy typowy dla danej marki kolor oraz inne cechy jej wizualnej tożsamości.

I tak właśnie jest z ciągnikami Same, czyli “Società Accomandita Motori Endotermici”, które jak sama nazwa mówi wywodzą się z Włoch i jako marka są tam mocno kulturowo osadzone. Nieprzypadkowo też do dziś siedziba główna międzynarodowego koncernu SDF znajduje się właśnie we włoskim Treviglio, miejscu założenia firmy Same.

Same Explorer 100. Niby taki sam, a jednak inny

W czasie targów Agritechnica w Hanowerze można było podziwiać pełną gamę ciagników SDF. Był śnieżnobiały Lamborghini, błyszczące metaliczną zielenią i czernią Warriory i cała gama “normalnych” Deutz-Fahrów. Jednak niedaleko nich, tuż przy ścianie, stał ciągnik, który przyciągał uwagę zwiedzających swoją niezaprzeczalną urodą – Same Explorer 100.

Ten bardzo zgrabny kompaktowy ciągnik o mocy 100 koni mechanicznych miał ciekawe malowanie. Z grubsza jego kolor można ując jako grafitowy, ale w zależności od kąta i odległości, maska mieniła się głębią koloru. Znakomicie współgrał on z siatkowymi elementami samej maski oraz karminowym grillem z wielkim i dumnym emblematem “Same”. Do tego wszystkiego znakomicie wpasował się szary kolor dachu, jakby wieńcząc to niezwykłe malowanie.

Czy ciągniki Same można kupić w Polsce?

Patrząc na ciągniki grupy SDF nie można odmówić włoskim projektantom braku estetyki czy gustu. Sprawiają, że duże i ciężkie maszyny stają się wizualnie lekkie i zgrabne. Tak jest i w przypadku Same Explorera 100, bo bardzo się nam podobał.

Jeśli zastanawiacie się, czy ciągniki Same można kupić w Polsce, to odpowiedź brzmi – tak, można. Aktualny katalog oraz cennik ma każdy z dealerów Deutz-Fahr i tam pytajcie o (te) Same, a jednak inne ciągniki. Może warto się wyróżnić stylem?