New Holland zdobywa trzy wyróżnienia ASABE AE50 w kategorii innowacji na 2020 rok

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa i Biologii (ASABE) wybrało trzy innowacje New Holland Agriculture na zwycięzców nagród AE50 2020: podłokietnik SideWinder Ultra, system sterowania przekładnią Ground Speed Management II oraz pomocniczy układ poziomujący produkt w 4. zbiorniku do rozsiewaczy pneumatycznych z serii P. Te prestiżowe nagrody stanowią wyróżnienie dla produktów uznanych za najbardziej innowacyjne, znaczny rozwój rozwiązań konstrukcyjnych oraz ich wpływ na rynek w obszarach rolnictwa, sektora spożywczego oraz systemów biologicznych.

Carlo Lambro, Prezydent marki w New Holland Agriculture, oznajmił: – Otrzymanie tak prestiżowych wyróżnień jest dla nas zaszczytem, stanowią one dowód innowacyjności New Holland oraz przyszłościowego podejścia do mechanizacji rolnictwa. To w pełni zasłużone uznanie dla zespołu New Holland na całym świecie za ich zdolność do ciągłego rozwijania produktów i technologii, w celu stałego podnoszenia poprzeczki w zakresie efektywności i wydajności produkcyjnej.

Podłokietnik SideWinder Ultra to zebrane w ergonomiczny i logiczny sposób w jednym miejscu wszystkie kluczowe elementy sterowania ciągnikiem. Poszczególne grupy obejmują silnik i przekładnię, hydraulikę, media oraz klimatyzację. Elementy sterowania licznych funkcji znalazły się na wielofunkcyjnej dźwigni do precyzyjnego zarządzania prędkością ciągnika i operacjami na końcu rzędu. SideWinder Ultra to zaawansowany podłokietnik umożliwiający pełną personalizację i łatwą konfigurację operatorowi. Większość funkcji obsługiwana jest poprzez wybór elementów z rozwijanej listy na nowym ekranie dotykowym IntelliView 12. Personalizacja sprzętu obejmuje wybór pomiędzy zaawansowanym joystickiem, dźwigniami sterowania zdalnego oraz położeniem podłokietnika. Istnieje również możliwość przymocowania do podłokietnika SideWinder Ultra uchwytów do tabletów i telefonów innych producentów.

