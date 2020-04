Amazone czerpie korzyści ze swoich innowacji i strategii uprawy roli

Po dwóch rekordowych latach Grupa Amazone może ponownie odnotować dobre wyniki w roku obrotowym 2019 nawet jeśli w ciągu roku zgodnie z oczekiwaniami sprzedaż nieco się uspokoiła. Sprzedaż w 2019 r. spadła nieznacznie o 2,9% i osiągnęła wartość 467 mln EUR (rok wcześniej 481 mln EUR), ale była na oczekiwanym poziomie między dwoma poprzednimi rekordowymi latami 2017 i 2018.

Biorąc pod uwagę drugie suche lato z rzędu jak również szczególne czynniki polityczne spowodowane przez konflikty handlowe i problemy strukturalne w niektórych krajach, zarząd Amazone ocenia pozytywnie przebieg interesów w 2019.

Szefowie firmy Amazone Christian Dreyer i dr Justus Dreyer spoglądają optymistycznie na sektor rolniczy w 2020 pomimo szczególnych wyzwań związanych z pandemią corona wirusa: „Nawet w panujących obecnie niezwykle trudnych warunkach ramowych udało nam się przy dużym zaangażowaniu całego zespołu Amazone zamknąć obroty w pierwszym kwartale 2020 na wysokim poziomie. Oprócz konsekwentnego przestrzegania ochrony przed infekcjami za pomocą zalecanych do tego metod, naszymi głównymi celami w dalszym ciągu jest utrzymanie produkcji, dostaw i usług serwisowych. Nasze maszyny są pilnie potrzebne rolnikom i usługodawcom do produkcji żywności a tym samym do zapewnienia naszego bezpieczeństwa żywnościowego nie tylko dzisiaj ale również w przyszłości. Nie można jednak wykluczyć w dalszym przebiegu roku 2020 negatywnych skutków wywołanych pandemią oraz przez ekstremalne zjawiska pogodowe.“

Dostawy maszyn rolniczych Amazone utrzymują się na wysokim poziomie i posiadamy optymistyczny portfel zamówień. Amazone w wielu obszarach produkcji jest niezależna od dostawców zewnętrznych i może w obliczu ogólnie trudnej międzynarodowej dostępności komponentów korzystać z własnych zapasów. Aktualnie logistyka części zamiennych działa stabilnie a osoby kontaktowe są również codziennie osiągalne telefonicznie lub elektronicznie. Przy przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków ochronnych a szczególnie odległości, pracownicy działu obsługi klienta i sprzedaży dostępni są również na miejscu.

Ogólnie zainteresowanie klientów nowoczesną technologią rolną umożliwiającą precyzyjną i przez to oszczędzającą koszty pracę, pozostaje bardzo wysokie. Amazone w roku 2019 i dziś profituje dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom dla szerokiego kręgu odbiorców jak również przy udziale eksportu wynoszącym 80% ze swojej silnej pozycji na wszystkich znaczących rynkach. Szczególnie silny rozwój biznesu odnotowano we Francji, Polsce, Anglii, na Węgrzech i Ameryce Północnej. Również na bardzo istotnych rynkach jak Niemcy i Rosja zrealizowano dobrą sprzedaż.

Ważnymi wydarzeniami dla rozwoju Grupy Amazone było otwarcie w ubiegłym roku dwóch nowych lokalizacji sprzedaży w Anglii i na Węgrzech. Nowoczesne oddziały w Doncaster i Debreczynie posiadają sale szkoleniowe i wystawowe, magazyny z częściami zamiennymi i biura.

Według dyrektorów zarządzających w listopadzie na targach Agritechnica 2019 w Hanowerze odnieśliśmy szczególny sukces: „Zaprezentowaliśmy łącznie 30 innowacyjnych rozwiązań we wszystkich sektorach, a trzy z nich zostały nagrodzone srebrnymi medalami przez komisję ds. nowości wiodących targów o światowym zasięgu. Bardzo dobra frekwencja krajowa i międzynarodowa na naszym stoisku nie tylko odzwierciedlała duże zainteresowanie naszym szerokim asortymentem, ale także doprowadziła do znacznego wzrostu zamówień, który utrzymuje się do dnia dzisiejszego.”

Wielu rolników jest zaniepokojonych dyskusjami społecznymi i otwartymi pytaniami na temat przyszłego kierunku polityki rolnej. „ Już na wczesnym etapie zidentyfikowaliśmy wiodące trendy w dziedzinie badań i rozwoju. Już dzisiaj możemy zaoferować rolnictwu konkretne rozwiązania w wielu kluczowych kwestiach”- podkreślają obydwaj dyrektorzy. Przykładem tego są maszyny Amazone do uproszczonej uprawy gleby, siewu w mulcz i siewu bezpośredniego oraz do techniki mechanicznego zwalczania chwastów firmy Schmotzer. Szczególnie precyzyjne rozsiewacze do nawożenia zmiennego, dostosowanego do zapotrzebowania, oraz nowe cyfrowe rozwiązania w zakresie zintegrowanej ochrony roślin, jak np. elektryczne sterowanie pojedynczymi rozpylaczami, to również ważne technologie służące oszczędzaniu środków produkcji i ochronie środowiska. „Od wielu lat firma Amazone oferuje rolnikom na całym świecie zoptymalizowane technologie maszynowe do uprawy gleby zgodnie z koncepcją 3C. Nasze innowacyjne maszyny, dostosowane do gleby i klimatu, będą siłą napędową naszej sprzedaży w 2020 r. i w kolejnych latach” – podsumowują szefowie Amazone.

Komunikat prasowy firmy Amazone