Valtra i Elisa przedstawiają zdalnie sterowany ciągnik

Firmy Valtra i Elisa opracowały innowacyjne rozwiązanie oparte na sieci komórkowej 5G, umożliwiające zdalne sterowanie ciągnikiem za pomocą modemu 5G i kamery dookólnej 360°. Jest to pierwsze takie rozwiązanie na świecie.

W marcu br. firma Valtra oraz fińskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Elisa zaprezentowały ciągnik z systemem zdalnego sterowania opartym na sieci 5G. Efekt współpracy obu firm przedstawiono podczas otwarcia salonu Elisa 5G w Helsinkach. Prototypowy ciągnik jest w stanie pracować w sposób bezpieczny pod komendą operatora znajdującego się nawet setki kilometrów od niego. – Ciągniki sterowane zdalnie drogą radiową istnieją i są używane od lat, ale ich systemy zawsze wymagały kontaktu wzrokowego operatora z maszyną. Sieć 5G całkowicie odmienia tę technologię. Umożliwia zdalne kierowanie ciągnikiem dosłownie z każdego miejsca na świecie – wyjaśnia Mikko Lehikoinen, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w firmie Valtra.

– Elisa jest fińskim i międzynarodowym pionierem technologii 5G. Będący owocem współpracy z Valtrą zdalnie sterowany ciągnik przyciągnął ogromne zainteresowanie podczas otwarcia salonu Elisa 5G. Usługi i rozwiązania działające w sieci 5G zwiększą znacznie możliwości konsumentów i firm, a także otworzą przed nimi zupełnie nowatorskie perspektywy. Namacalnym przykładem tego jest właśnie zaprezentowany ciągnik – jego traktorzysta nie musi siedzieć w kabinie, by nim kierować. Zależy nam, by świat przyszłości był miejscem zrównoważonym dzięki cyfryzacji. Będzie to możliwe dzięki rozwojowi usług opartych na technologii 5G – dodaje Kimmo Pentikäinen, wiceprezes ds. rozwoju rynku w firmie Elisa.

System zdalnego sterowania ciągnikiem działa dzięki wbudowanemu w ciągnik modemowi 5G oraz dookólnej kamerze wideo, której kąt widzenia obejmuje 360°. Przepustowość połączenia 5G jest na tyle duża, że przebywający z dala od ciągnika operator może kierować maszyną za pomocą okularów wirtualnej rzeczywistości, otrzymując z kamery obraz w rozdzielczości 4K. „Zdalny traktorzysta” doskonale „widzi” otoczenie ciągnika i może rozglądać się po nim, obracając głowę, gdy nosi okulary VR. Układ zdalnego sterowania przekazuje sygnały sterujące ciągnikiem poprzez komercyjną, wysoce zabezpieczoną sieć 5G firmy Elisa. – Podczas jazdy ciągnikiem trzeba „czuć w rękach”, gdy on skręca. Sieć 5G ma bardzo dużą przepustowość i jest w stanie przekazać to wrażenie w czasie rzeczywistym – tłumaczy Lehikoinen.

Technologie zdalnego sterowania są krokiem naprzód ku pojazdom całkowicie autonomicznym. Mogą one być dostępne wielu użytkownikom już w kolejnej dekadzie XXI wieku. Systemy zdalnego sterowania umożliwiają kierowanie ciągnikami bezzałogowymi w trudnych warunkach lub podczas pracy zbyt niebezpiecznej dla człowieka. W ten sposób rośnie wachlarz zastosowań i wszechstronność ciągników. Firma Valtra prowadziła już program zdalnie sterowanych ciągników z pomocą przedsiębiorstwa Finavia, operatora lotnisk.

– Zamierzamy nadal rozwijać badania i prace nad zastosowaniami systemów zdalnego sterowania. Kolejnym etapem będzie rozwiązanie jakości przesyłanego obrazu właściwej dla poszczególnych zadań pracy. Ustalimy też, w jaki sposób można rozszerzyć zdalne sterowanie za pomocą czujników przesyłających dane przydatne operatorowi maszyny – kończy Lehikoinen.

Technologie oferowane z ciągnikami Valtra już uwzględniają systemy zdalnego sterowania, co ułatwi wdrożenie omawianej technologii. Przykładem jest system telemetrii Valtra Connect, który pracuje w sieci komórkowej 3G. Ma go ponad 3000 ciągników Valtra na całym świecie.

Notatka prasowa: Valtra