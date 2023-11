New Holland na Agritechnice pokazuje pięć ciągnikowych asów za jednym rozdaniem

Na tegorocznych targach Agritechnica w Hanowerze New Holland wyciągnął aż pięć asów z rękawa, a dokładnie rzecz ujmując, to zaprezentował pięć nowych ciągników. Każdy z nich to nowy rozdział i nowe technologie w zasilaniu, mocy i komforcie tego innowacyjnego producenta.

Jeśli ktokolwiek przypuszczał, że New Holland przegapi możliwość zaprezentowania swoich nowości w Hanowerze, to srogo się pomylił. Nie dosyć, że w ogromnej hali nr 3, w której się rozgościł koncern CNH, panował jeden festiwal premier, to lwią ich część zaprezentował właśnie New Holland. Było co oglądać i podziwiać w każdej dziedzinie nowoczesnej mechanizacji, technologii i rolnictwa precyzyjnego, a nawet maszyn budowlanych, bo i tu “Niebiescy” mają sporo do zaoferowania.

O tym, że niemal wszystkie premiery na tegorocznej Agritechnice zostały przyćmione przez przedstawienie nowego i największego kombajnu New Holland CR11, już wam pisaliśmy. Ale tuż obok stało pięć nowych ciągników NH, które pokazały nowatorskie podejście zarówno do konstrukcji takich maszyn, jak i do ich źródeł napędu, bo i w tej dziedzinie New Holland jest pionierem.

New Holland T4 Electric Power – moc na cały dzień z baterii

New Holland T4 Electric Power to seryjny ciągnik elektryczny. Na bateriach może pracować cały dzień, a ładować się w godzinę. fot. Adam Ładowski

Choć należy do modeli serii T4, to z ciągnikami zasilanymi klasycznymi silnikami diesla łączy go tylko ogólny wygląd i to raczej z daleka. Z bliska widać, że to zupełnie nowa konstrukcja ciągnika, a to dlatego, że źródłem jej zasilania jest prąd elektryczny. New Holland T4 Electric Power nie jest wymysłem projektantów chcących pokazać swoje możliwości, ale powstał, bo rolnicy tego potrzebowali. Tam, gdzie prąd powstaje za darmo ze źródeł odnawialnych, T4 Electric power znajdzie swoje miejsce.

To, że jest zasilany elektrycznością, wcale nie oznacza, że ma niewielką moc. Pod maską jest tu 120 elektrycznych koni mechanicznych, a 440 Nm momentu obrotowego to też nie przelewki. Poza wszystkimi normalnymi funkcjami ciągnika rolniczego, jakie T4 EP może spełniać, rozpędza się też do dozwolonych prawem 40 km/h. Na mocy zgromadzonej w sporych bateriach może pracować nawet cały dzień, a uzupełnienie prądu za pomocą systemu szybkiego ładowania trwa zaledwie godzinę. Inną, jakże użyteczną funkcją jest to, że ciągnik może być zapasowym źródłem energii dla wszystkich urządzeń zasilanych standardowym napięciem 230 V oraz w razie potrzeby może także awaryjnie zasilać instalację domową.

New Holland T7 Methane Power LNG – 270 KM na skroplony gaz

Nowa droga zasilania ciągników gazem opartym na metanie, jaką od lat rozwija New Holland, nabrała właśnie rozpędu. W Hanowerze pokazany został przedprodukcyjny model ciągnika T7 Methane Power zasilany skroplonym gazem ziemnym. Ten prototypowy na razie ciągnik posiada moc 270 KM i wszystkie inne cechy nowych modeli serii T7. Wyróżnia go jednak to, że jest tankowany skroplonym gazem ziemnym, który dzięki swojemu płynnemu stanowi skupienia pozwala na długotrwałą pracę porównywalną z ciągnikami dieslowskimi.

To bardzo poszerza autonomię użytkowania tak zasilanego ciągnika nawet w przypadku dużego zapotrzebowania na moc w czasie wykonywania ciężkich prac polowych. Podobnie jak w przypadku elektrycznego ciągnika T4 Electric Power oraz dostępnego już modelu T6.180 Methane Power, T7 LNG znajdzie odbiorców w gospodarstwach niezależnych energetycznie.

New Holland T7.270 Methane Power CNG – więcej mocy z metanu

Po sporym sukcesie ciągnika T6.180 Methane Power w krajach o rozwiniętej infrastrukturze produkcji gazu metanowego na własne potrzeby, New Holland poszedł za ciosem i pokazał nowy, większy model. Jest nim T7,270 Methane Power CNG – ciągnik dla tych, którzy potrzebują więcej mocy z własnego i darmowego gazu.

Źródłem jego mocy jest 6,7-litrowy silnik NEF zasilany gazem zawierającym metan, wykorzystywany już w T6.180 Methane Power. Posiada jednak dużo większą moc, bo 270 KM i maksymalny moment obrotowy – 1160 Nm. Cechy te są charakterystyczne dla linii modelowej T7, która ów metanowiec ma uzupełniać. Jego zbiorniki gazu mają pojemność 1265 litrów (219 kg) i mieszczą o 178% więcej błękitnego paliwa niż T6.180 Methane Power. Pozwala to na jeszcze bardziej efektywną, mocniejszą i długotrwałą pracę tak zasilanym ciągnikiem.

New Holland T7.340 HD z systemem PLM Intelligence – najmocniejszy T7

Dla tych, dla których dotychczasowe ciągniki serii T7 miały niewystarczająco mocy, New Holland zaprezentował na Agritechnice w Hanowerze nowy flagowy model ciągnika serii “siódemek” – T7.340 HD PLM Intelligence. Ma większą niż dotychczasowe flagowce T7 moc, ale takie same wymiary i masę, co czyni go niemal kompaktowym ciągnikiem o ogromnej mocy. W każdych warunkach jego silnik FTP generuje 340 KM z maksymalnym momentem obrotowym 1353 Nm.

Za przeniesienie tych ogromnych wartości na koła odpowiada zmodernizowana przekładnia bezstopniowa AutoCommand, która pozwala na osiągnięcie przez ciągnik prędkości 50 km/h. Co istotne dla użytkowników, premierowy New Holland T7.340 HD posiada PLM Intelligence, który zapewnia operatorowi pełne i bezkonfliktowe skomunikowanie się ciągnika z używanymi pakietami oprogramowania rolniczego.

T7 z długim rozstawem osi LWB – Power Command i PLM Intelligence na pokładzie

Tam, gdzie warunki terenowe wymagają większego rozstawu osi ciągnika, New Holland wprowadza kolejną z nowości: T7 z długim rozstawem osi LWB oraz z przekładnią Power Command i systemem PLM Intelligence. Nowa gama ciągników obejmuje trzy modele: T7.230, T7.245 oraz najmocniejszy T7.260. Przekładna Power Command daje możliwość pełnego przełączania przełożeń pod obciążeniem. To najlepsze rozwiązanie dla klientów wykonujących głównie prace w terenie. Przekładnia ma 19 przełożeń i charakteryzuje się ciągłym przeniesieniem napędu bez konieczności zmiany zakresów.

W nowej gamie ciągników T7 LWB Power Command znajdziemy też nowy system zarządzania przednim zawieszeniem, zawory

hydrauliki zewnętrznej z dźwigniami luzującymi ciśnienie w szybkozłączach i większy zbiornik paliwa o pojemności 465 litrów. Seria ta została też wyposażona w PLM (Precision Land Management)

Intelligence i najnowsze technologie cyfrowe oferowane przez New Holland

Jak zatem widać, od ostatniej wystawy Agritechnica Hew Holland intensywnie pracował, potajemnie szykując pakiet swoich nowości ciągnikowych. Jak podkreślają przedstawiciele marki, szczególnie ważny dla New Holland jest dalszy rozwój maszyn zasilanych w gospodarstwie z własnych źródeł energii – metanu i produkowanej z niego energii elektrycznej. Pozwala to na zamknięcie obiegu energii w gospodarstwach, czyniąc je całkowicie niezależnymi energetycznie.