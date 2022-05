Narzędzia rolnicze i Ursus C-360 na przetargach AMW. Ceny niekoniecznie atrakcyjne

Na stronie Agencji Mienia Wojskowego znów pojawiło się kilka propozycji sprzedaży maszyn rolniczych. Pojawił się także m.in. ciągnik Ursus C-360. Czy jednak przetargi AMW to nadal okazja do zakupu ciekawego sprzętu w atrakcyjnych cenach? Najpierw spójrzmy na oferty.

19 maja zaplanowano rozstrzygnięcie przetargu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. Tam można znaleźć m.in. kultywator zawieszany U 418/6 (szerokość robocza 2,8 m, jak czytamy w opisie wyposażony w zęby sprężynowe lekkie z redliczkami, posiada widoczne ogniska korozji). Jego cena wywoławcza to 1000 zł.

Kolejna propozycja to przetrząsaczo-zgrabiarka Z 211/2; wyceniono ją na 800 zł. Wg opisu posiada ślady korozji, a piasty kół grabiących są wypracowane.

Sprężarka tłokowa WALTER GK880-5,5/500 (pojemność zbiornika 500 l, ciśnienie 10 bar, waga 246 kg) to koszt rzędu 1600 zł.

Myjka KARCHER HDS 698 C z 2006 roku (zasilanie 380V/50 Hz, ilość wody tłoczonej 300-700 l/h, waga 94 kg) została wyceniona na 1500 zł.

Z kolei w OR AMW w Szczecinie pojawił się m.in. Ursus C-360 z 1981 roku, którego wyceniono na 18 tys. zł:

Z kolei OR AMW w Gdyni ma do zaoferowania m.in. 3 Motopompy M-800 TYP PO-3 z przełomu lat 60. i 70. Wyceniono je na 1200 zł/szt.

To tylko niektóre oferty z przetargów Agencji Mienia Wojskowego. Więcej ofert i informacji dotyczących przetargów można znaleźć na stronie internetowej AMW: www.amw.com.pl.

Wydaje się, że ceny chociażby prezentowanego ciągnika czy narzędzi są dość mocno zawyżone, bo chociaż ceny maszyn używanych ostatnio wzrosły, to za 18 tys. zł można “trafić” na naprawdę niezły egzemplarz “sześćdziesiątki”. Ten z przetargu niekoniecznie na taki wygląda. Zgrabiarka gwiazdowa, uważana dziś już raczej za archaiczną, za 800 zł w dodatku z wypracowanymi piastami to także niezbyt atrakcyjna propozycja. Z tego też zapewne powodu jest ona, podobnie jak wspomniany kultywator, wystawiana w przetargu już po raz kolejny. Pamiętajmy, że do cen należy doliczyć jeszcze podatek, co dodatkowo zmniejsza cenową atrakcyjność wystawianego przez AMW sprzętu.