Nabór wniosków na premie dla młodego rolnika przedłużony 

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach interwencji “Premie dla młodych rolników” został przedłużony do 27 października 2023 r. na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa.

“Premia dla młodych rolników” to interwencja w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Jej wysokość wynosi 200 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach.

Młody rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku nie ma jeszcze ukończonych 41 lat i po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenia gospodarstwa jako jedyny kierujący nim.

Jak informuje MRiRW, “prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej”

Jest kilka warunków, które musi spełnić rolnik, aby otrzymać “Premię”: wśród nich jest wielkość ekonomiczna gospodarstwa – min. 15 tys. euro, maks. 150 tys. euro, oraz powierzchnia – nie więcej niż 300 ha. Składający wniosek musi też przedłożyć biznesplan i zobowiązać się do jego realizacji.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi