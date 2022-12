Miniciągniki. Nie tylko do sadów i warzyw

Znaczna część produkcji warzyw i owoców odbywa się w niedużych szklarniach, tunelach lub na plantacjach z wąskimi rzędami. W takich warunkach zastosowanie tradycyjnych ciągników rolniczych jest nieefektywne bądź nawet niemożliwe. Dobrym rozwiązaniem dla takich gospodarstw są miniciągniki, które pod względem wyposażenia nie ustępują konwencjonalnym traktorom. Małe ciągniki mogą się przydać w każdym gospodarstwie jako maszyny do prac pomocniczych, komunalnych czy nawet leśnych.

Mocarze o małych gabarytach

Pomimo niedużych gabarytów miniciągniki mogą dysponować mocą sięgającą nawet ponad 90 KM, aczkolwiek najczęściej spotykaną górną granicą jest 50-50 KM. Minimalna moc miniciągników wynosi 11-13 KM. Pod względem wyposażenia małe traktory nie ustępują klasycznym analogom. W większości modeli minitraktorów standardowym rozwiązaniem jest przedni napęd, który zwiększa siłę uciągu co jest przydatne podczas prac w trudniejszych warunkach glebowych. Małe traktory są wyposażone również w tylny zaczep jak i w podnośnik hydrauliczny oraz wałek odbioru mocy (WOM). Zależnie od wersji i modelu małogabarytowe ciągniki mogą być wyposażone w mechaniczne lub elektroniczne sterowanie TUZ (system EHR) i WOM. Do obsługi podnośnika jak i sterowania wyjściami hydrauliki zewnętrznej producenci w wariantach z EHR oferują joystick zintegrowany z siedzeniem operatora. Ciągniki zarówno z mechanicznym jak i elektrohydraulicznym sterowaniem charakteryzują się stosunkowo wydajną hydrauliką. Wyjścia hydrauliczne są dostępne zarówno z tyłu jak i z przodu traktora a niekiedy także po środku. W niektórych modelach ciągników jest dostępny także przedni TUZ jak i WOM.

Dzięki temu minitraktory mogą współpracować z bogatą gamą osprzętu. W większych miniciągniakach producenci montują układ hydrauliki zewnętrznej z różną liczbą wyjść. Takie rozwiązania agregować z miniciągnikami przyczepy wywrotki oraz maszyny wyposażone w elementy robocze napędzane hydraulicznie. Przydatnym wyposażeniem jest przedni ładowacz, który pozwala wykonywać szereg czynności realizowanych w gospodarstwie. Komfort pracy operatora poprawia hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego.

Dwa rodzaje przekładni

Producenci miniciągników zależnie od modeli montują w nich przekładnie hydrostatyczne lub mechaniczne. Te ostatnie to klasyczne skrzynie z biegami uszeregowanymi w dwóch lub trzech zakresach. Z reguły liczba biegów nie przekracza 20. Dostępne są także reduktory z biegami pełzającymi. Ponadto producenci oferują rewers mechaniczny lub załączany elektrohydraulicznie.

Przekładnie hydrostatyczne umożliwiają płynną zmianę prędkości jazdy jak to ma miejsce w skrzyniach bezstopniowych w dużych ciągnikach. Producenci oferują dwa różne typy przekładni hydrostatycznej. Dostępne są przekładnie sterowane oddzielnymi pedałami, które odpowiadają za sterowanie prędkością i kierunkiem jazdy (przód – tył). Mogą być one sterowane elektronicznie i oferować różne warianty pracy przekładni w tym tempomat. Innym wariantem są przekładnie hydrostatyczne z elektrohydrauliczną zmianą kierunku jazdy.

Bogata gama osprzętu

Miniciągnikami można wykonywać praktycznie te same prace co klasycznymi traktorami. Wyposażenie mini traktorów jak szeroka gama osprzętu sprawia że można nimi wykonywać pełny zakres zabiegów agrotechnicznych począwszy od uprawy, poprzez zabiegi nawożenia, pielęgnacji mechanicznej i ochrony chemicznej aż po zbiór, transport i prace z ładowaczem czołowym. Z małymi ciągnikami można także agregować sprzęt komunalny np. zamiatarki lub pługi śnieżne co czyni pojazdy te bardzo uniwersalnymi maszynami.