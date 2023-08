Litewski ciągnik hybrydowy Auga M1 wchodzi w decydującą fazę

Auga M1 została zaprezentowana w 2021 roku i teraz pierwsze modele zaczynają się pojawiać na polach, choć do seryjnej produkcji jeszcze trochę brakuje.

W 2021 roku litewska firma Auga zaprezentowała ciągnik hybrydowy Auga M1, opracowany we własnym zakresie. W przypadku tego modelu wbudowany silnik spalinowy działa na biometan i przekazuje wytworzoną energię do silników elektrycznych, które z kolei napędzają koła. Producent zapewnia w tym miejscu, że dzięki takiej koncepcji napędu powinno być możliwe nawet 12 godzin pracy. Według firmy napęd hybrydowy pozwoli ponadto zaoszczędzić do 100 ton emisji CO₂ rocznie w porównaniu z konwencjonalnymi ciągnikami.

Obecnie zaś pojawiły się pierwsze informacje od producenta, że ​​pierwsze pojazdy zjechały z linii montażowej na początku 2023 roku, a więcej informacji ma zostać zaprezentowanych w najbliższym czasie.

Z tego co zaś wiadomo na chwilę obecną to firma Rokiškis, która buduje traktor na zlecenie Augi w przypadku niektórych komponentach wykorzystuje się know-how znanych producentów maszyn rolniczych. Silnik spalinowy na metan pochodzi od Forda, kabinę dostarcza Claas, więc na pierwszy rzut oka Auga M1 przypomina Claasa Xeriona.

Na razie od połowy 2023 roku w użyciu są trzy ciągniki i aby nadal gromadzić ważne dane do optymalizacji jazdy i pracy, wszystkie trzy ciągniki są różnie wyposażone, tak aby móc te dane jak najlepiej wykorzystać przy seryjnej produkcji.

Nieoficjalnie wiadomo również, że Auga M1 ma silnik o mocy 400 KM, jednak dokładna specyfikacja nie jest jeszcze znana. Także z powodu tego, że infrastruktura stacji tankowania biometanu nie jest jeszcze dostatecznie rozbudowana, to tankowanie tej maszyny odbywa się w nieco odmienny sposób.

Po prostu zastosowano wymienne zbiorniki, czyli puste zbiorniki są wymieniane na pełne. Taki system powinien gwarantować bezpieczeństwo eksploatacji i krótkie czasy przestojów, ponieważ podczas gdy ciągnik kontynuuje pracę z pełnymi zbiornikami, puste zbiorniki zastępcze w gospodarstwie można uzupełnić biometanem.

