Likwidacja 3 tys. gospodarstw hodowlanych w Holandii obniży średnią globalną temperaturę o… 0,000036 stopnia

Minister klimatu i energii Holandii Rob Jetten obliczył, że likwidacja 3 tys. gospodarstw hodowlanych w tym państwie przyczyni się to do zmniejszenia średniej temperatury na globie o 0,000036 stopnia.

Holenderski rząd przyjął program zachęcający rolników prowadzących gospodarstwa hodowlane do dobrowolnej rezygnacji z działalności. Chodzi głównie o te gospodarstwa położone na obszarach wrażliwych w okolicy rezerwatu przyrody Veluwe które emitują ponad 2500 mol azotu – jak informuje portal nos.nl .

Rolnicy, którzy sprzedadzą swoje gospodarstwa otrzymają za nie kwotę w wys. 120% wartości. Rząd holenderski umożliwia również wcześniejszy audyt gospodarstwa dokonany przez rządowego doradcę biznesowego, którego celem jest sprawdzenie, czy istnieje możliwość zredukowania emisji o 85% …

Jak informuje portal nrc.nl do tej pory do programu zgłosiło się dwustu rolników, a według dyrektora Paula Bensa z DLV Advies, największej firmy doradztwa rolniczego w Holandii, liczba wniosków będzie nadal rosła – jego agencja już pomogła około pięćdziesięciu firmom w złożeniu wniosku i ma „wiele więcej w przygotowaniu”.

Oprócz gospodarstw emitujących najwięcej azotu rząd holenderski ma propozycję dla innych ok. 8000 gospodarstw specjalizujących się w hodowli bydła mlecznego, trzody chlewnej i drobiu – mogą sprzedać swoje gospodarstwa za 100 procent ich wartości.

Program likwidacji gospodarstw hodowlanych teoretycznie nie jest przymusowy, ale minister ds. przyrody i polityki azotowej Holandii Christianne van der Wal ostrzega, że nie ma sensu czekać na coś lepszego. „Nie będzie bardziej atrakcyjnego finansowo programu dla wskazanej grupy docelowej” – mówi Van der Wal cytowana przez portal nos.nl.

Na oba programy Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel 1,5 mld. euro. “Rząd holenderski na walkę z ociepleniem klimatu chce przeznaczyć do 2030 r. ok. 28 mld. euro” – informuje portal wpolityce.pl . – “Na koniec 2030 roku emisja dwutlenku węgla ma być niższa o 20 milionów ton rocznie, a razem do 2030 roku ma być „zaoszczędzone” 80 milionów ton. Jak (…) wyliczył (…) minister klimatu i energii Rob Jetten, przyczyni się to do zmniejszenia średniej temperatury na globie o (…) 0,000036 stopnia. Minister dokonał tych precyzyjnych (…) kalkulacji na podstawie danych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ, który (…) ustalił, że zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o bilion ton powoduje zmniejszenie tzw. temp. na Ziemi o 0,45 stopnia”.

Niestety nikt nie wie jaka temperatura jest przyjmowana za tę, od której to zmniejszenie nastąpi.