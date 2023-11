Komisja Europejska coraz bliższa ukarania Polski. Chodzi o tranzyt ukraińskich towarów

Jak informuje RMF FM, Komisja Europejska jest coraz bardziej zniecierpliwiona w związku z protestem przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy i rozważa ukaranie naszego kraju.

O sprawie informuje Katarzyna Szymańska-Borginon, dziennikarka RMF w Brukseli; polskie władze są zobowiązane do umożliwienia tranzytu ukraińskich towarów w ramach tzw. korytarzy solidarnościowych, jednak nie wszyscy w KE są przekonani co do tego, że rząd robi wszystko, aby zakończyć konflikt na granicy.

Wg informacji uzyskanych przez RMF FM, Komisja może uruchomić procedurę o naruszenie unijnych przepisów; chodzi o nierespektowanie zasad wolnego handlu z Ukrainą, które mają obowiązywać do czerwca 2024 roku.