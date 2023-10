Zakaz importu zbóż. Ukraina gotowa na kompromis z Polską

Cytowany przez ZN.UA sekretarz stanu w ukraińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Oleksandr Bankow stwierdził, że Ukraina jest zdeterminowana do konstruktywnych rozmów i kompromisu w celu rozwiązania “kryzysu zbożowego”.

Bankow powiedział, że Ukraina doszła do porozumienia z Komisją Europejską w sprawie mapy tranzytu ukraińskich zbóż drogą lądową. Jego zdaniem porozumienie osiągnięte z Rumunią i Bułgarią pokazuje zdolność negocjacyjną strony ukraińskiej i możliwość osiągnięcia porozumienia w sprawie eksportu zbóż drogą kompromisu w oparciu o ogólnie uznane zasady handlu międzynarodowego, wzajemny szacunek i dobre sąsiedztwo.

– Pracujemy nad konstruktywnym rozwiązaniem problemu i znalezieniem porozumienia z naszymi partnerami. Mamy już porozumienia z Komisją Europejską w sprawie mapy drogowej: w jaki sposób można prowadzić wspólne monitorowanie i kontrolę eksportu i tranzytu ukraińskich produktów rolnych do poszczególnych krajów. To jest podstawa do rozstrzygnięcia tej kwestii – stwierdził Oleksandr Bankow.