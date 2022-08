Kobiety wiejskie mają TalentA

30 rolniczek z województwa podkarpackiego uczestniczy w polskiej edycji programu TalentA, organizowanego przez Corteva Agriscience dla kobiet z terenów wiejskich. Projekt obejmuje część edukacyjną oraz konkurs na granty od firmy Corteva, o łącznej wartości 20 000 USD, przeznaczonych na realizację projektów wspierających gminy.

Program TalentA jest realizowany w Polsce po raz pierwszy. Zrzesza właścicielki i współwłaścicielki gospodarstw specjalizujących się w produkcji rolniczej, sadowniczej, hodowli bydła mlecznego oraz koni. Rolniczki z programu TalentA wzięły udział w 19 szkoleniach m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych na działalność rolniczą, księgowości, rachunkowości, prawa, sprzedaży bezpośredniej, agroturystyki, komunikacji i marketingu w mediach społecznościowych oraz rozwoju osobistego.

– Celem projektu jest wsparcie kobiet działających w rolnictwie poprzez zapewnienie im dostępu do wiedzy z różnych dziedzin życia związanych z rolnictwem, finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich rozwój osobisty. Pokazując rolniczkom nowe możliwości na dochodowy biznes uzupełniający standardową produkcję rolną, Corteva chce inspirować kobiety do rozszerzania działalności i powiększania zysków – wyjaśnia Justyna Bernat, marketing communications consultant w Corteva.

W ramach działań edukacyjnych, na początku lipca Corteva zorganizowała wyjazd szkoleniowy, aby pokazać uczestniczkom programu TalentA najciekawsze gospodarstwa rolne w regionie. Rolniczki miały okazję spotkać się z lokalnymi wytwórcami i producentami, zwiedzić ich gospodarstwa, a także posmakować wytwarzanych w nich wyrobów.

Uczestniczki projektu TalentA zwiedziły winnicę Stańkowa, zlokalizowaną na trasie Karpackiego Szlaku Wina, gdzie na powierzchni 50 arów uprawiane są mieszańcowe odmiany winorośli. Poznały technologie wytwarzania wina, które zaprezentowała Sabina Szmyd-Rygiel współwłaścicielka winnicy. Właściciele farmy kóz w Smolniku “Bieszczadzka koza”, liczącej blisko 200 kóz rasy alpejskiej i karpackiej, zaprezentowali produkcję serów z niepasteryzowanego mleka koziego, które są dziś cenionym produktem regionalnym i stanowią podstawę dochodów gospodarstwa. Wiedzę w zakresie produkcji miodów przekazali Ewa i Marcin Pomykałowie z pasieki i rozlewni miodów „Bieszczady” w Jabłonce, która funkcjonuje od 20 lat i obecnie tworzy ją ponad 200 rodzin pszczelich.

Ponadto, uczestniczki TalentA spotkały się z właścicielami certyfikowanej ekologicznej hodowli krów mlecznych Stanisława Rosia w Nowosiółkach, w której produkuje się 200 litrów mleka i sprzedaje je do OSM Mlekovita. Na koniec panie spotkały się z Andrzejem Czechem, współwłaścicielem rzemieślniczego browaru Ursa Maior, który doradzał w jaki sposób efektywnie budować markę lokalnego produktu.

– Starsze pokolenie kobiet wiejskich jest niedoceniane, ale młode kobiety rolniczki dają sobie bardzo dobrze radę. Kobiety są naprawdę genialne, muszą ogarnąć tyle spraw, agencje, dotacje, projekty – to jest naprawdę multum pracy, a one sobie dają radę. I to jest piękne. Bardzo fajnie spędziłyśmy czas. Było bardzo dużo różnych zajęć, nie tylko teoretycznych, ale też praktycznych. Ciekawych i różnorodnych – mówi Joanna Opala-Pasieka, właścicielka zachowawczej hodowli koni huculskich z Hruszowic.

– Jestem bardzo zadowolona, byłam na wszystkich szkoleniach i wykładach, podobało mi się, była mowa o modernizacji gospodarstw rolnych, dofinansowaniu, ale także o stylizacji i zdrowej żywności – dodaje jedna z uczestniczek, Teresa Radoń z gospodarstwa rolnego w Pikulicach specjalizującego się w hodowli bydła mlecznego rasy HF i Simentale.

Danuta Lenczyk z gospodarstwa rolnego w miejscowości Tarnawce będąca także uczestniczką programu TalentA opowiada, że kobiety wiejskie są coraz bardziej świadome, rozwijają się. Zdecydowała się na udział w programie TalentA z ciekawości, żeby posłuchać innych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa i dowiedzieć się jak rozwijać swoją nowo założoną plantację borówki i pasiekę.

– Szczególnie podobało mi się szkolenie prowadzone przez plantatorów malin i truskawek oraz wykład właścicielki tłoczni olejów. Wiem teraz jak to działa – mówi Danuta Lenczyk.

– Podejście do kobiet na wsi się zmienia, ale nadal kobiety są niedoceniane. A przecież kobiety pracujące na wsi są silne, i fizycznie i psychicznie, poradzą sobie ze wszystkim – wskazuje Barbara Malik z gospodarstwa rolnego w miejscowości Stubno, kolejna z uczestniczek TalentA.

Justyna Bernat dodaje, że właśnie dlatego program jest tak ważny. Corteva wspiera kobiety wiejskie i pokazuje jak ważną rolę pełnią w życiu społecznym.

Obecnie uczestniczki TalentA pracują nad projektami dla swoich społeczności, aby konkurować o granty z Corteva Agriscience. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się we wrześniu.

Poza Polską, Corteva realizuje program TalentA na Węgrzech, w Rumunii, Ukrainie, Hiszpanii, Portugalii i Argentynie. W niektórych krajach jest to już druga lub trzecia edycja. Łącznie w projekcie TalentA w Europie wzięło udział ponad 500 kobiet. W Polsce Corteva prowadzi program we współpracy z Grupą Lokalną „Ziemia Przemyska”.