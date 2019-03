John Deere świętuje 5-milionowy egzemplarz samojezdnej kosiarki trawnikowej z fabryki w Greeneville w stanie Tennessee

Amerykański gigant z branży maszyn rolniczych może pochwalić się przekroczeniem pięciu milionów sprzedanych egzemplarzy sprzętu do pielęgnacji trawników wyprodukowanych w fabryce Power Products w Greeneville w stanie Tennessee.

Firma Power Products, początkowo założona jako mała fabryka, jest obecnie największym obiektem firmy John Deere i odpowiada za produkcję wielu kultowych kosiarek sprzedawanych przez markę. Obiekt powstał w 1988 r. i w lipcu ubiegłego roku obchodził swoją 30. rocznicę.

„Produkcja pięciomilionowej maszyny jest znaczącym kamieniem milowym dla zespołu Power Products, John Deere i naszych lojalnych klientów”, powiedział kierownik fabryki Jeff Hollett. „Jesteśmy dumni z dziedzictwa, które zbudowaliśmy w Greeneville, i fakt, że wyprodukowaliśmy już pięć milionów maszyn, potwierdza nasze ogromne doświadczenie”.

W fabryce Power Products produkowane są obecnie małe modele John Deere kosiarek samojezdnych serii 100, z których niektóre wyposażone są w wielokrotnie nagradzany 30-sekundowy system wymiany filtra oleju Easy Change, a także traktorek ogrodowy S240 oraz kosiarki: Z300 i Z500 o zerowym promieniu skrętu. Podobnie, jak w przypadku wszystkich produktów John Deere, poszczególne modele, są dla nich czymś więcej niż tylko sprzętem.

„Informacja o produkcji w sumie aż pięciu milionów sztuk tak naprawdę nadaje perspektywę naszej codziennej pracy” – dodał Hollett. „To więcej niż produkcja maszyn, to przekazanie ludziom narzędzia do pielągnacjij trawnika, które to narzędzie jest efektem naszego zaangażowania w jakość i uczciwość. Tylko w ten sposób udało nam się osiągnąć ten kamień milowy, co świadczy o długoterminowym sukcesie John Deere Power Products.”

Potwierdzeniem doskonałej jakości maszyn John Deere do pielęgnacji trawników jest nie tylko liczba sprzedanych egzemplarzy, ale też nagrody branżowe. Podczas ostatnich targów Gardenia 2019, pojazd Z-Trac otrzymał Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Kosiarka Z997R charakteryzuje się zerowym promieniem skrętu, mocnym silnikiem i wydajnymi agregatami, dzięki którym wykonuje pracę co najmniej 20 proc. szybciej niż kosiarka czołowa. Dodatkowym atutem tej kosiarki jest unikalne rozwiązanie w postaci opon radialnych Michelin X Tweel Turf, które są odporne na ostre przedmioty, gładko przesuwają się po przeszkodach i są trzy razy bardziej wytrzymałe niż konwencjonalne opony pneumatyczne.

Maszyny Z-Trac są objęte promocyjnym finansowaniem fabrycznym John Deere Financial 0 proc. aż na 5 lat dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które zdecydują się na zakup do 30 kwietnia br. w kredycie inwestycyjnym. Więcej szczegółów na temat możliwości sfinansowania zakupu Z-Trac dostępnych jest u każdego autoryzowanego dealera marki John Deere.

Materiały prasowe John Deere