Jak szybko i skuteczne ograniczyć występowanie chwastów w zbożach – rozwiązania HELM

Szybko i skuteczne ograniczyć występowanie chwastów w zbożach – to główny cel, jaki chcemy osiągnąć w wiosennej ochronie herbicydowej. Chwasty powinniśmy zwalczyć jak najwcześniej, zanim osiągną fazę rozwojową, która spowoduje, że ich wyeliminowanie okaże się mało skuteczne lub wręcz niemożliwe.

Wczesnowiosenna eliminacja chwastów z plantacji zbóż ozimych obejmuje zarówno gatunki jednoliścienne jak i dwuliścienne, bowiem najczęściej mamy do czynienia ze skomasowanym ich występowaniem. Przy czym w zależności od pola poszczególne gatunki mogą dominować i problem może dotyczyć np. jedynie przytulii czepnej, maków, czy gatunków rumianowatych. Z praktycznego punktu widzenia, najbardziej optymalnym terminem na wykonanie wiosennych zabiegów herbicydowych jest okres ruszenia wegetacji wiosennej do drugiego kolanka zbóż (BBCH 19-32).

Rozwiązaniem na uciążliwe chwasty jednoliścienne w uprawie pszenicy ozimej, żyta ozime, pszenżyta ozimego jest Altivate 6 WG.

Altivate 6 WG zwiera 60 g/kg mezosulfuronu metylowego (pochodne sulfonylomocznika). To znana i skuteczna substancja czynna wykorzystywana do zwalczania m.in. miotły zbożowej i wyczyńca polnego w okresie jesiennym. Stosując Altivate 6 WG wiosną działamy również na: owies głuchy, stokłosy, życice. Ważne jest, aby preparat stosować łącznie z adiuwanetm Oliwar lub z innym o podobnym mechanizmie działania.

Wiosną Altivate 6 WG stosujemy (łącznie z adiuwantem) na rosnące chwasty, od fazy widocznego 5 rozkrzewienia do końca fazy widocznego drugiego kolanka, co najmniej 2 cm nad pierwszym (BBCH 20-32). Możemy go użyć raz w sezonie wegetacyjnym. Zalecana dawka wiosenna jednorazowego stosowania to 150-200 g/ha Altivate 6 WG + 0,6-0,8 l/ha Oliwar. Po aplikacji herbicydu chwasty wrażliwe przestają rosnąć prawie natychmiast. Efekt zwalczania – całkowite zamieranie roślin zaobserwujemy w ciągu 4-6 tygodni od zabiegu.

Problem chwastów dwuliściennych w plantacjach pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego rozwiąże herbicyd Galar 050 SC.

Galar 050 SC zawiera substancję czynną florasulam (inhibitor ALS). Zwalcza takie gatunki jak: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity czy tobołki polne. Jak widać spektrum zwalczanych chwastów jest szerokie. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Galar 050 SC aplikujemy w zalecanej dawce dla jednorazowego stosowania 0,08 – 0,1 l/ha. Jeśli decydujemy się na zabieg wczesną wiosną, gdy panują jeszcze dość niskie temperatury i chcemy skutecznie wyeliminować przytulię czepną to powinniśmy stosować wyższą z zalecanych dawek 0,1 l/ha. W warunkach niskich temperatur (około 4°C) całkowite zniszczenie chwastów wrażliwych następuje po około 3 tygodniach, natomiast szybszy efekt chwastobójczy zauważymy podczas ciepłej i wilgotnej pogody. Ewentualny opad deszczu, który wystąpi po około godzinie od zabiegu opryskiwania herbicydem nie wpływa ujemnie na skuteczność działania środka. Herbicydem Galar 050 SC opryskujemy plantacje pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego od fazy trzeciego liścia do fazy drugiego kolanka zbóż (BBCH 13 – 32). Możemy go użyć raz w sezonie wegetacyjnym.

Jeśli na plantacjach pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego główny problem stanowi chaber bławatek to rozwiązaniem jest Helm Tribi 75 WG, który skutecznie niszczy także inne chwasty dwuliścienne.

Helm Tribi 75 WG bazuje na systemicznej substancji czynnej tribenuron metylowy. Herbicyd radzi sobie nie tylko z chabrem, zwalcza takie chwasty jak: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity czy tobołki polne. Pierwsze efekty chwastobójcze widoczne są po 14 dniach od wykonania zabiegu. Preparat najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Możemy go użyć raz w trakcie sezonu wegetacyjnego jesienią lub wiosną.

W okresie wiosennym Helm Tribi 75 WG (łącznie z adiuwantem) stosujemy po ruszeniu wegetacji, od fazy końca krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło zbóż (BBCH 29-30). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania to 20-25g/ha Helm Tribi 75 WG + 1,5 l/ha Atpolan 80 EC lub 20-25g/ha Helm Tribi 75 WG + 0,1 l/ha Silwett. Preparat może być też aplikowany w plantacjach zbóż jarych w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, przy czym dla tych upraw zalecana dawka dla herbicydu Helm Tribi 75 WG to 15-20 g/ha + dodatek adiuwantu.

“Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.”

Materiał Partnera HELM