Jak poprawnie ustawić zgrabiarkę Z2-840?- Kilka rad od Samaszu

Zgrabiarka 2-karuzelowa Samasz Z2-840 układa jeden centralny pokos o szerokości od 7,6 do 8,4 m, który regulowany jest hydraulicznie z kabiny ciągnika. Jakie czynności należy wykonać, aby maszyna pracowała wydajnie, a zbierany materiał był czysty?

Najważniejsza regulacja dotyczy ustawienia wysokości pracy wirników z ramionami zakończonymi palcami grabiącymi. Pracując zbyt nisko spowodują niszczenie darni i zanieczyszczanie zielonki cząstkami gleby. Z drugiej strony przesadne zwiększenie odległości palców grabiących od podłoża, skończy się pozostawianiem na użytku zielonym części plonu. Dlatego tak ważna jest regulacja zgrabiarki. Poprawnie ustawiona nie zanieczyszcza paszy i zbiera materiał do przysłowiowego ostatniego źdźbła.

Poziomowanie karuzeli z ramionami

Po rozłożeniu maszyny do pozycji roboczej należy ustawić wysokość jej zaczepu w taki sposób, aby zespoły robocze pracowały równolegle do podłoża. Za punkt wyjścia można przyjąć wysokość 45 cm. Jest to odległość od podłoża do jednego ze sworzni zaczepu 2-punktowego, który łączy maszynę z ramionami podnośnika ciągnika.

Karuzela pracuje na podwoziu z trzema tandemowymi wózkami (w sumie 6 kół podporowo[1]kopiujących). Każdy wózek posiada śrubę rzymską pozwalającą regulować jego położenie w odniesieniu do ramion zakończonych palcami grabiącymi. Parametr ten jest ustawiany w fabryce i nie ma potrzeby jego korekty. W ekstremalnych przypadkach istnieje jednak taka możliwość.

Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawną pracę wirników z ramionami grabiącymi jest ciśnienie w ich kołach podporowo-kopiujących. Należy je koniecznie sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu i okresowo w czasie jego trwania. Wartość ciśnienia powinna wynosić 1,8 bara.

Wysokość zgrabiania

Po wstępnej pracy na odcinku przynajmniej kilkunastu metrów zatrzymujemy się i przechodzimy do ustawiania wysokości zgrabiania. Do oceny ustawienia palców grabiących wybieramy ramiona znajdujące się z przodu maszyny, czyli osiągające w tych miejscach najniższe położenie w czasie pracy wirników.

– Palce grabiące powinny głaskać darń w taki sposób, aby nie pozostawiać w niej śladów po swojej pracy. W przypadku wybierania choćby minimalnej ilości ziemi z darni należy zwiększyć wysokość zgrabiania. Na użytkach zielonych o nierównomiernym podłożu nie jest łatwo wybrać właściwe ustawienie i należy przeprowadzić kilka prób. Za to na łąkach suchych i równych często wystarcza tylko jedna regulacja– wyjaśnia Piotr Cebeliński, dyrektor sprzedaży krajowej w firmie Samasz.

Do zmiany wysokości karuzeli i ostatecznie ustawienia wysokości palców grabiących względem podłoża służy korba regulacyjna. Kręcąc w prawo są one unoszone, a w lewo opuszczane. Najprościej spojrzeć na naklejkę umieszczoną w pobliżu korby, której grafika wyjaśnia to bardzo sugestywnie.

Na łąkach miękkich plus 6 cm

Pracując na terenach torfowych i podmokłych (łąki miękkie), z powodu zapadania się w podłożu kół podporowo-kopiujących wózków tandemowych, można zwiększyć odległość palców grabiących od podłoża. W tym celu odkręca się wózek od ramy podstawy karuzeli i przykręca ponownie, ale sworzeń trafia z górnego w dolny otwór podłużny typu „fasolka”.

Odległość liczona od dołu podstawy ramy karuzeli do podłoża wrasta z 39 do 45 cm, czyli o 6 cm. Opisane czynności muszą zostać przeprowadzone dla 3 wózków tandemowych karuzeli lewej i trzech wózków tandemowych karuzeli prawej.

Zmiana szerokości roboczej

Zgrabiarka 2-karuzelowa Samasz Z2-840 ma możliwość zmiany szerokości roboczej w zakresie od 7,6 do 8,4 m. Zmiana ta wykonywana jest z wykorzystaniem hydrauliki ciągnika.

Po uniesieniu karuzel do pozycji uwroci należy uruchomić przypływ oleju w siłowniku dwustronnego działania. Wysuwanie elementów roboczych zwiększa szerokość roboczą, a wsuwanie zmniejsza. Skala ze wskaźnikiem zamontowana nad siłownikiem pozwala kontrolować poziom zmiany szerokości zgrabiania.

Zmiana szerokości roboczej powoduje również zwężenie lub zwiększenie wielkości pokosu odkładanego pośrodku maszyny. Należy tak ustawić jego szerokość, aby pasował pod podbieracz kolejnej maszyny (prasa, przyczepa samozbierająca) cyklu technologicznego zbioru zielonki.

Obroty WOM i wymiana oleju

Zgrabiarka Z2-840 uzyskuje napęd elementów roboczych od WOM ciągnika. W ciągniku zagregowanym z tą maszyną należy wybrać wartość wynoszącą 540 lub 540 ECO (obrotów na minutę).

– Podczas pracy najlepsze efekty zgrabiania uzyskuje się utrzymując obroty WOM wynoszące 300 na minutę. Wyższe mogą spowodować pogorszenie jakości zgrabiania. Prędkość roboczą należy zawsze dostosować do ilości zgrabianego materiału – podpowiada Piotr Cebeliński.

Olej w przekładniach zgrabiarki (głównej i wirników) wymienia się po raz pierwszy po przepracowaniu 50 godzin. Kolejne przeprowadza się co 500 godzin lub raz w roku

źródło: Samasz