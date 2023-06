Jak będą plonowały w tym roku zboża w Polsce? Są nowe szacunki Komisji Europejskiej

Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy dotyczące zbiorów zbóż w Polsce w porównaniu do proz sprzed miesiąca. Nie powinno być to niespodzianką przede wszystkim na suche warunki na wielu obszarach naszego kraju.

W prognozie MARS wskazano na deficyt opadów w zachodniej, północnej i północno-wschodniej części naszego kraju, co widać doskonale na poniższej mapie.

A jak mają się kształtować plony poszczególnych gatunków zbóż? W przypadku pszenicy ma to być w naszym kraju średnio 5,18 t/ha, czyli o 0,02 tony mniej niż prognozowano miesiąc temu i o 0,16 t/ha mniej niż w zeszłym roku. Średnia 5-letnia to 4,84 t/ha.

W przypadku jęczmienia plony mają się kształtować na poziomie średnio 4,09 t/ha. Jeszcze miesiąc temu miało to być 4,17 t/ha. W zeszłym roku było to 4,43 t/ha, a średnia z 5 lat to 3,83 t/ha. Jęczmień ozimy ma sypać na poziomie 4,79 t/ha, a jary 3,68 t/ha.

Plony kukurydzy szacowane są na 7,05 t/ha, zatem pozostały bez zmian wobec prognozy z maja.

Zbiory rzepaku mają się kształtować na poziomie średnio 3,23 t/ha, a więc również bez zmian w stosunku do prognozy z maja.