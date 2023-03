Ciężarówka uderzyła w drzewo, tysiące pobitych jaj

Ciężarówka, którą przewożone były tysiące jajek, wpadła do rowu i uderzyła w drzewo na trasie Breginie – Rydzyn Szlachecki w województwie mazowieckim.

Do zdarzenia doszło 4 marca rano. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, kierowca pojazdu ciężarowego marki Mercedes z ładunkiem jaj wylęgowych, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze, a następnie doszło do wywrócenia się cieżarówki. Ta, sunąc na boku po jezdni, wjechała do rowu i uderzyła skrzynią ładunkową w drzewo.

Kierowca, 32-letni mieszkaniec pow. ciechanowskiego, był trzeźwy. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Ciechanowie. Trwają szczegółowe ustalenia przyczyn wypadku, postępowanie w tej sprawie prowadzi mławska komenda Policji.