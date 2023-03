Informacje o glebie w pigułce, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć

Produkcję biomasy roślinnej warunkują czynniki glebowe, klimatyczne i agrotechniczne, czyli uprawa gleby i roślin. W rolnictwie mamy najczęściej do czynienia z glebami mineralnymi. O ich przydatności do uprawy roślin decyduje w dużym stopniu skład granulometryczny.

Gleba – źródłem życia

Przyrosty masy roślinnej w okresie wegetacji zależą od zaopatrzenia w składniki mineralne i wodę oraz składniki organiczne (cukry) wytwarzane przez nadziemne części roślin w procesie fotosyntezy. Niezbędne w tych procesach jest też światło, ciepło i powietrze.

Rolnik decyduje w dużym stopniu o agrotechnice, w tym zaopatrzeniu roślin w składniki pokarmowe, częściowo także w wodę i powietrze, zaś w niewielkim o warunkach świetlnych i cieplnych. Źródłem składników pokarmowych jest wietrzejąca masa mineralna gleby, zmineralizowana substancja organiczna oraz nawozy organiczne i mineralne.

Należy pamiętać, że składniki zawarte w substancji organicznej mogą być pobierane przez rośliny po jej mineralizacji, tj. rozkładzie przez mikroorganizmy do związków prostych – mineralnych. Gleba jest więc tworem ożywionym. Rośliny pobierają składniki głównie za pomocą korzeni, ale również poprzez części nadziemne, głównie liście, w wyniku dokarmiania dolistnego.

Części składowe masy gleby

Części składowe masy glebowej dzielą się na 4 grupy:

mineralne,

organiczne (resztki roślinne i zwierzęce, nawozy naturalne i organiczne, mikroorganizmy),

roztwór glebowy, czyli woda z rozpuszczonymi jonami składników mineralnych,

powietrze glebowe.

Części mineralne i organiczne tworzą razem stałą fazę gleby, zaś roztwór i powietrze zajmują przestwory między nimi. Zależnie od proporcji części mineralnych do organicznych, dzieli się gleby na trzy grupy:

mineralne, zawierają do 5 proc. substancji organicznej, choć zazwyczaj do 3 proc.,

organiczno-mineralne, zawierają 5–20 proc. substancji organicznej,

organiczne (głównie torfy i ), zawierają ponad 20 proc. substancji organicznej.

Gleby w rolnictwie

W rolnictwie mamy najczęściej do czynienia z glebami mineralnymi. O ich przydatności do uprawy roślin decyduje w dużym stopniu skład granulometryczny, mierzony udziałem wielkości (średnicy ziaren) części mineralnej gleby. Jest to najwolniej zmieniająca się cecha gleby, a więc najbardziej trwała, decydująca w dużym stopniu o jej przydatności do produkcji roślinnej.

Wyróżnia się dwie podstawowe frakcje części mineralnej gleby:

części szkieletowe (kamienie i żwir),

części ziemiste (piasek oraz pył i ił, czyli tzw. części spławialne).

Właściwości gleby

Na właściwości gleby w największym stopniu oddziałują części spławialne, tj. frakcje o średnicy poniżej 0,02 mm, a głównie poniżej 0,002 mm, czyli tzw. ił koloidalny. Wpływa on na zwięzłość i właściwości sorpcyjne gleby, tj. jej zdolność do zatrzymywania składników pokarmowych i wody.

Zbyt duży udział części koloidalnych pogarsza właściwości fizyczne gleb – czyni ją zwięzłą, mażącą się w uprawie na mokro i zbrylającą przy niedoborze wody. Są to gleby zwięzłe, ciężkie w uprawie, na ogół zimne. Rośliny (korzenie) cierpią w nich na niedostatek tlenu. Zbyt mała zawartość w glebie iłu koloidalnego czyni glebę lekką w uprawie, ale słabo magazynującą składniki pokarmowe i wodę.

Jednak 3-5 krotnie większe możliwości magazynowania pokarmów i wody posiadają związki próchniczne. Wśród nich najważniejszą rolę spełniają kwasy humusowe, tworzone podczas mikrobiologicznego przerobu (humifikacji) wnoszonych do gleby materiałów organicznych.

Klasyfikacja gleb

Zależnie od składu granulometrycznego i problemów w uprawie, wyróżnia się gleby: