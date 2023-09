Imponujący kombajn nagrodzony złotym medalem targów Agritechnica 2023

W tym roku Niemieckie Towarzystwo Rolnicze DLG, czyli organizator targów Agritechnica, przyznało jeden złoty i 17 srebrnych medali konkursu Agritechnica Innovation Awards . Złotym medalistą została firma New Holland za projekt kombajnu CR z podwójnym rotorem osiowym.

Wydawać by się mogło, że obecnie doszliśmy już do granicy wydajności omłotu w kombajnach zbożowych, którą ograniczają wielkość, waga i wymiary maszyn. Jednakże firma New Holland ze swoim najnowszym projektem kombajnu CR pokazuje, że można osiągnąć w tym temacie jeszcze więcej.

Tym co wyróżnia najnowsze dzieło inżynierów New Holland jest technologia napędu z silnikiem zamontowanym wzdłużnie, zgodnie z kątem nachylenia rotorów. Centralnie umieszczona przekładnia rozdzielcza służy do napędzania rotorów i hedera za pomocą łańcucha podającego w linii prostej lub poprzez wał napędowy. Lewy rotor służy jako wał pośredni dla bębna podającego. Wał napędowy znajduje się po prawej stronie podwozia, nad poziomem obudowy wirnika. W związku z tym po obu stronach podwozia, pomiędzy podwoziem a układem jezdnym, nie ma napędów, w wyniku czego szerokość podwozia znacznie wzrosła.

Sterowany komputerowo system automatyczny nie tylko wykonuje zwykłe ruchy do przodu i do tyłu, aby poluzować blokadę, ale także przesuwa napinacz paska w odpowiednią stronę napinającą pas bębna podającego, co prowadzi do szczególnie precyzyjnego przenoszenia materiału. Opatentowany system czyszczenia został teraz poszerzony o 13 proc. Zaś technologia sterowania wspomagana czujnikami ciśnienia mierzy ciśnienie siłownika, a tym samym rozkład zebranego materiału oddzielnie na przednim i tylnym górnym sicie.

Nieosłonięte obszary powstałe w wyniku nierównomiernego rozłożenia materiału są kompensowane poprzez boczne wstrząsanie, dzięki temu system nie tylko zapewnia równomierny rozkład materiału na górnych sitach na równinie i na zboczach, ale także po raz pierwszy jest w stanie rozwiązać podstawowy problem bocznego rozkładu, typowy dla kombajnów z rotorem osiowym. System rozdrabniania i rozprowadzania słomy wyposażony jest w technologię sterowania opartą na kamerach, która zwiększa efektywność energetyczną kombajnu, a jednocześnie masa maszyny pozostaje praktycznie niezmieniona.

Źródło: DLG