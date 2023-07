Ile w tym roku można było “wyciągnąć” najwięcej dopłat z hektara uprawy?

We wtorek w ramach projektu INFOCAP odbyło się webinarium pt. Co dalej z ekoschematami i zasadami warunkowości? Czyli system płatności bezpośrednich w praktyce. Podczas wydarzenia nasz gość, Marek Krzysztoforski odpowiadał m.in. na pytanie, ile można było dostać maksymalnie dopłat w ramach ekoschematów w tegorocznej kampanii.

– Mnie się udało zmieścić cztery ekoschematy za nieco ponad 2 tys. plus płatność podstawowa, także razem ze wszystkimi płatnościami do 3 tys. zł do hektara – wyjaśnił Marek Krzysztoforski, specjalista c CDR w Brwinowie.

– To były uprawy rolnicze, gdzie mamy: międzyplon, gdzie mamy plan nawożenia z wapnowaniem (500 + 300 = 800 zł), jest zróżnicowana uprawa gruntów, jest bodajże uprawa konserwująca, czyli jeszcze 400 zł (tu już słomy nie można przyorać), w każdym razie są to cztery ekoschematy plus płatność podstawowa, plus płatność redystrybucyjna – wyliczył specjalista.

