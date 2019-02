Hodowla zwierząt w fotograficznym obiektywie

Frederik Thalbitzer – dziennikarz z Duńskiej Organizacji Gospodarstw Rolnych i Żywności DACF zajął pierwsze miejsce organizowanym przez Copa – Cogeca konkursie fotograficznym na najlepsze zdjęcie przedstawiające dobre praktyki w hodowli zwierząt stosowane przez europejskich rolników i ich spółdzielnie.

Pierwsza nagrodzona fotografia przedstawia rolnika produkującego żywność ekologiczną, Arne Jorgensena wraz z jego krowami rasy Jersey beztrosko wypasającymi się na łące , a druga rolniczkę, również zajmującą się produkcją ekologiczną, Randi Vinfeldt oraz jej starania o zapewnienie dobrostanu swoich świń.

Drugie miejsce zajął Piotr Szewczyk, polski fotograf, za wspaniałe ujęcie jagnięcia.

– Jest mu niezmiernie miło móc przyznać główną nagrodę Frederikowi za jego wspaniałe portrety rolników otaczających opieką i miłością swoje zwierzęta. Frederik spędzi więc z żoną niezapomniany weekend w Madrycie. Jestem bardzo zadowolony z dużej liczby zgłoszeń, którą otrzymaliśmy. Mam nadzieję, że ten konkurs przyczyni się do podniesienia świadomości na temat starań o dobrostan zwierząt i wysokich standardów ochrony środowiska, jakie podejmują europejscy rolnicy i spółdzielnie. Są to wysiłki, które pozostają niezauważone przez społeczeństwo. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma piękny kosz wysokiej jakości produktów rolnych – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

– Konkurs ten wpisuje się w naszą kampanię na rzecz branży hodowlanej #livestockcounts. Ma on promować liczne korzyści wynikające z istnienia branży hodowlanej i mięsa dla rozwoju, zatrudnienia, dynamicznych obszarów wiejskich i zrównoważonej diety oraz pokazać, jak wysokie standardy muszą spełniać rolnicy. Mięso stanowi doskonałe źródło białka. Witamina B12 jest ważnym elementem diety, a produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso, nabiał i jaja to główne naturalne źródła tej witaminy, tak ważnej dla prawidłowego rozwoju dzieci. Nabiał zawiera wiele ważnego dla mocnych kości wapnia. Przemysł hodowlany ma duże znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich, gdzie często brakuje alternatywnych źródeł zatrudnienia. Co więcej, w UE rolnicy przestrzegają najwyższych norm produkcji na świecie. Konsumenci jednak często nie zdają sobie sprawy z tych wszystkich korzyści. Celem naszego konkursu fotograficznego jest zwiększenie widoczności i ukazanie opinii publicznej wysokich norm hodowli obowiązujących w UE, a także doskonałych warunków, w jakich żyją zwierzęta – dodaje Amanda Cheesley z Biura Prasowego Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca