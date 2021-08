Grupa Azoty posadzi zielone ogrodzenie w ramach działań prośrodowiskowych

Grupa Azoty konsekwentnie realizuje projekty zmierzające do redukcji emisji CO2 m.in. poprzez modernizacje instalacji oraz odpowiednie zmiany w procesach produkcyjnych i wdrażanych technologiach. Kolejnym działaniem w tym kierunku będzie akcja „Zielone Ogrodzenie”, polegająca na nasadzeniu roślin absorbujących CO 2 na ogrodzeniu Grupy Azoty w Tarnowie.

Część ogrodzenia spółki zamieni się w „Zielone Ogrodzenie” zdolne do absorbcji tysięcy ton CO 2 w skali kilku lat i produkcji w to miejsce życiodajnego tlenu. Nasadzenia pomogą również oczyścić powietrze z drobnych pyłów i zanieczyszczeń.

Grupa Azoty zaprasza wszystkich chętnych do przyłączenia się do akcji, którą zaplanowano 31. sierpnia br. o godz. 14:00 przy ul. Chemicznej (obok bramy towarowej) w Tarnowie.

Przyjmuje się, że duży winobluszcz pięciolistkowy, zajmujący jedynie około pół metra kwadratowego gruntu, może w okresie wegetacji wytworzyć około 2600 m2 listowia. Taka powierzchnia, to mniej więcej tyle co siedem lip o średnicy korony 10 m i znacznie więcej od stuletniego buka o powierzchni liści około 1600 m2. Tylko jedna taka roślina ma potencjał do absorbcji nawet 500 kg na rok. Tym samym, nasadzenie nie tylko pozwoli zazielenić ogrodzenie Grupy Azoty, ale również przyczyni się do oczyszczania powietrza – z jednej strony dzięki redukcji CO 2 , a z drugiej dzięki wydzielaniu tlenu.